İsmet İnönü, Çeşme’de heykeli başında anıldı

"Kemalist devrimlerin yılmaz bekçileri olarak görevimizin başındayız"

Başkan Oran, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir yanda ‘Tek vatan tek bayrak’ açıklamaları yaparken diğer yanda şanlı bir zaferin ardından İsmet Paşa’nın dik duruşuyla imzalanmış Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu ‘Lozan Antlaşması’na hezimet yakıştırması yapmanın akla ve vicdana sığar tarafı yoktur. Dünyanın ekonomik ve teknolojik gelişiminin yanı sıra son dönemde yaşadığımız Covid-19 salgını da ekonomik bağımsızlığımızın, ulusal değerlerimizin, birlik ve beraberliğimizin önemini gayet açık bir şekilde göstermiştir. Çatışmacı siyasi anlayışın ülkemize her alanda zarar verdiği ortadadır. İsmet Paşa’nın dediği gibi ’İktidarda kalmak değil, itibarda kalmak önemlidir.’ Bugün küçük siyasi hesapları, tarihimizle kavgayı bir yana bırakarak, Kemalist devrimler ışığında, cumhuriyet aydınlanmasına sımsıkı sarılmak, eğitimde, bilimde, sanayide, tarımda gerçekten milli bir duruş ortaya koyarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ile yeniden kalkınma hamlesini bir an önce hayata geçirmek zorundayız. Teknolojik, ekonomik, siyasi her alanda dünya yeni bir oluşumun içindedir. Yeni bir dünya düzeni kurulmaktadır. Ve Türkiye bu düzende elbette yerini alacaktır. Binlerce yıllık tarihi, şanlı zaferler ve dirilişlerle dolu milletimiz, her koşulda, her zorluğun üstesinden gelecek güce sahiptir. Bizler, ulusal birliğimizin, aydınlık yarınlarımızın, çağdaş, laik tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin yorulmaz neferleri, Kemalist devrimlerin yılmaz bekçileri olarak görevimizin başındayız. Yaşasın çağdaş, laik, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti."