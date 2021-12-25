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İsmet İnönü vefatının 48. yılında memleketi Malatya'da anıldı

25.12.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmet İnönü vefatının 48. yılında memleketi Malatya'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 48. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.

Tarihi Kapalı Çarşı üstündeki İnönü Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın ile siyasi parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri anıta çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anma programı, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılan yad ile devam etti.

Törene öğrenciler ve askeri erkan katıldı.

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