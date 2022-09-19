"İsmi Lazım Değil" sergisi yarın Abdülmecid Efendi Köşkü'nde açılacak

İSTANBUL (AA) - Küratörlüğünü Brigitte Pitarakis ve Selen Ansen'in üstlendiği "İsmi Lazım Değil" sergisi, Abdülmecid Efendi Köşkü'nde yarın sanatseverlerle buluşacak.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un teşviki ve Koç Holding'in desteğiyle düzenlenen sergi, Bizans döneminin doğaüstü ve bilinmez olana ilişkin sembolik dünyasından hareketle, güncel sanatta bilinmez olanın temsilini odağına alıyor.

Sergi, aynı zamanda Bizans'tan bugüne uzanan tarihsel ve kültürel mirastan esinlenerek, biçimlerin, inançların ve temsillerin tarih boyunca nasıl varlığını sürdürdüğünün, göç ettiğinin ve dönüşüm geçirdiğinin izini sürüyor.

Bu sergi için üretilen eserlerin yanı sıra Ömer M. Koç'un koleksiyonuna ait yapıtlar ile Türkiye ve yurt dışındaki kurum, sanatçı ve koleksiyonerlerden ödünç alınan eserler "İsmi Lazım Değil" sergisinde bir araya geliyor.

Köşkün zemin katında, birinci katında ve bahçesinde, 45'ten fazla sanatçının çeşitli mecralarda ürettiği yaklaşık 100 eser sergileniyor.

Sergi, pazartesi günleri hariç 11.00- 19.00 saatleri arasında 11 Aralık'a kadar açık kalacak.

