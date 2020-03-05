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ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi gerçekleşti

KASTAMONU HABERLERİ  | 05.03.2020 16:55 | Son Güncelleme

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nın, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi gerçekleşti.Türk Standartları Enstitüsü Baş Denetçisi Ertuğrul Altındağ tarafından belge yenileme tetkiki yapıldı.TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında yer alan ISO 9001:2015 denetiminde, üst düzey liderlik, risk ve fırsatlar yasal şartlar, teknoloji sosyal-kültürel-şartlar kuruluşun kültürü, bilgisi, performansı gibi hususlar dokümantasyon ve uygulama açısından uygunluğu incelendi.Denetim sonucunda TSE Baş Denetçisi Altındağ, “ISO 9001: 2015 KYS belge yenileme tetkikinde, standarda uygun sistemin kurulduğu ve yürütüldüğü görülmüş olup, Odamızın denetimi başarıyla gerçekleştirilmiştir” dedi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nın, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi gerçekleşti.
Türk Standartları Enstitüsü Baş Denetçisi Ertuğrul Altındağ tarafından belge yenileme tetkiki yapıldı.
TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında yer alan ISO 9001:2015 denetiminde, üst düzey liderlik, risk ve fırsatlar yasal şartlar, teknoloji sosyal-kültürel-şartlar kuruluşun kültürü, bilgisi, performansı gibi hususlar dokümantasyon ve uygulama açısından uygunluğu incelendi.
Denetim sonucunda TSE Baş Denetçisi Altındağ, “ISO 9001: 2015 KYS belge yenileme tetkikinde, standarda uygun sistemin kurulduğu ve yürütüldüğü görülmüş olup, Odamızın denetimi başarıyla gerçekleştirilmiştir” dedi.

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