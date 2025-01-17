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İspanya'da Arda Güler'in gecesi! Dünya onu konuşuyor... Turu tek başına getirdi, Ancelotti'ye tepkiler yağdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.01.2025 08:17
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İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten mücadelenin uzatma bölümünde tam 3 gol kaydedilirken Madrid ekibi rakibini 5-2 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu. Karşılaşmada milli yıldız Arda Güler'in 1 golü VAR'a takılırken yaptığı 2 asistle geceye damga vurdu. İşte detaylar...

İspanya'da Arda Güler'in gecesi! Dünya onu konuşuyor... Turu tek başına getirdi, Ancelotti'ye tepkiler yağdı
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid, Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakada 90 dakika 2-2 beraberlikle sonuçlanırken turlayanı uzatmalar belirledi.

Uzatmalara giden maçta kazanan 5-2'lik skorla Real Madrid oldu ve adını çeyrek finale yazdırdı. Real Madrid'in gollerini 37'de Mbappe, 48'de Vinicius Jr, 108'de ve 119'da Endrick, 112'de Valverde kaydetti. Celta Vigo'nun golleri ise 83'te Bamba ve 90'da Alonso'dan geldi.

ARDA GÜLER MAÇA DAMGA VURDU

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Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler karşılaşmaya 70. dakikada dahil oldu ve geceye damga vurmayı başardı.

7 DAKİKADA GOLÜ BULDU AMA...

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Karşılaşmanın 70. dakikasında oyuna giren Arda, oyuna girişinden yalnızca 7 dakika sonra fileleri havalandırdı. Golün ardından yapılan VAR incelemesi sonrası Arda'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

TURU ARDA GÜLER GETİRDİ

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Milli yıldızımız mücadelenin uzatma bölümlerine de damga vuran isim olmayı başardı. Arda Güler, Endrick'in gollerinde 2 asist yapmayı başardı. Milli yıldız bu maçla birlikte çıktığı son 8 resmi karşılaşmada 8 gole direkt etki etmeyi de başardı.

'KARAKTERİNİ GÖSTERDİ'

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Mücadele sonrası Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in performansı hakkında yöneltilen soruya "Endrick kalitesini gösterdi, olağanüstü bir şutu var. Güler oyun zorlaşmaya başladığında oyuna girdi ve karakterini gösterdi." yanıtını verdi.

"ÇOK DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR"

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Arda Güler'in son dönemdeki performansı İspanyol basınının da gündeminde yer aldı. İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden AS, Arda'nın golünün ofsayt nedeniyle iptal olduğunun altını çizerken genç yıldızın daha fazla süre alması gerektiğini belirtti ve haberinde "Arda Güler durumu 3-0 yapmıştı, ancak Vinicius'un (santimetre farkla) ofsaytta kalması nedeniyle golü iptal oldu. Daha fazla dakikayı hak eden bir oyuncunun izlenimlerini bıraktı. Çok daha fazlasını..." ifadelerini kullandı.

ANCELOTTI'YE TEPKİ

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Real Madrid tribünleri, Celta Vigo maçı öncesinde son dönemde eleştiri oklarının hedefinde yer alan Carlo Ancelotti ve Aurelien Tchouameni'yi ıslıkladı.

Ancelotti mücadele sonrası kendisine yönelik tepkiler hakkında şu sözleri dile getirdi: Bu bir uyanış çağrısı, Barcelona'ya karşı yaşananlar kabul edilebilir. Tchouameni ise harika bir maç çıkardı.

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Celta Vigo Arda Güler son dakika ancelotti kupa real madrid
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