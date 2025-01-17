İspanya'da Arda Güler'in gecesi! Dünya onu konuşuyor... Turu tek başına getirdi, Ancelotti'ye tepkiler yağdı

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid, Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakada 90 dakika 2-2 beraberlikle sonuçlanırken turlayanı uzatmalar belirledi.

Uzatmalara giden maçta kazanan 5-2'lik skorla Real Madrid oldu ve adını çeyrek finale yazdırdı. Real Madrid'in gollerini 37'de Mbappe, 48'de Vinicius Jr, 108'de ve 119'da Endrick, 112'de Valverde kaydetti. Celta Vigo'nun golleri ise 83'te Bamba ve 90'da Alonso'dan geldi.

ARDA GÜLER MAÇA DAMGA VURDU

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler karşılaşmaya 70. dakikada dahil oldu ve geceye damga vurmayı başardı.

7 DAKİKADA GOLÜ BULDU AMA...

Karşılaşmanın 70. dakikasında oyuna giren Arda, oyuna girişinden yalnızca 7 dakika sonra fileleri havalandırdı. Golün ardından yapılan VAR incelemesi sonrası Arda'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

TURU ARDA GÜLER GETİRDİ

Milli yıldızımız mücadelenin uzatma bölümlerine de damga vuran isim olmayı başardı. Arda Güler, Endrick'in gollerinde 2 asist yapmayı başardı. Milli yıldız bu maçla birlikte çıktığı son 8 resmi karşılaşmada 8 gole direkt etki etmeyi de başardı.

'KARAKTERİNİ GÖSTERDİ'

Mücadele sonrası Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in performansı hakkında yöneltilen soruya "Endrick kalitesini gösterdi, olağanüstü bir şutu var. Güler oyun zorlaşmaya başladığında oyuna girdi ve karakterini gösterdi." yanıtını verdi.

"ÇOK DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR"

Arda Güler'in son dönemdeki performansı İspanyol basınının da gündeminde yer aldı. İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden AS, Arda'nın golünün ofsayt nedeniyle iptal olduğunun altını çizerken genç yıldızın daha fazla süre alması gerektiğini belirtti ve haberinde "Arda Güler durumu 3-0 yapmıştı, ancak Vinicius'un (santimetre farkla) ofsaytta kalması nedeniyle golü iptal oldu. Daha fazla dakikayı hak eden bir oyuncunun izlenimlerini bıraktı. Çok daha fazlasını..." ifadelerini kullandı.

ANCELOTTI'YE TEPKİ

Real Madrid tribünleri, Celta Vigo maçı öncesinde son dönemde eleştiri oklarının hedefinde yer alan Carlo Ancelotti ve Aurelien Tchouameni'yi ıslıkladı.

Ancelotti mücadele sonrası kendisine yönelik tepkiler hakkında şu sözleri dile getirdi: Bu bir uyanış çağrısı, Barcelona'ya karşı yaşananlar kabul edilebilir. Tchouameni ise harika bir maç çıkardı.