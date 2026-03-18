SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

İspanya'da tarihi gece, İngilizler darmadağın! Barcelona'dan Newcastle'a 7 gol, Lewandowski tarihe geçti...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, sahasında ağırladığı Newcastle United'a futbol dersi vererek adını çeyrek finale yazdırdı! İngiltere'deki 1-1'lik eşitliğin rövanşında rakibini adeta çimlere gömen Katalan devi, 79 dakikaya sığdırdığı tam 7 golle sahadan 7-2 gibi akılalmaz bir skorla galip ayrıldı. Tarihi hezimete sahne olan gecede asıl rekor ise Robert Lewandowski'den geldi.

Emre Şen

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, inanılmaz bir geri dönüş ve güç gösterisine imza attı.

Son 16 turu ilk maçında İngiltere deplasmanında Newcastle United ile 1-1 berabere kalarak tur umutlarını evine taşıyan Katalan devi, kendi seyircisi önünde Ada ekibine adeta futbolu dar etti.

79 DAKİKADA TAM 7 GOL! İNGİLİZLER ŞOKTA...

Maçın başlama düdüğüyle birlikte rakip kaleyi abluka altına alan Barcelona, Newcastle United savunmasını paramparça etti. Kusursuz bir hücum performansı sergileyen ev sahibi ekip, sadece 79 dakika içerisinde rakip filelere tam 7 gol bırakarak Şampiyonlar Ligi'nde eşine az rastlanır bir istatistiğe imza attı. Karşılaşmayı 7-2 gibi tarihi bir farkla kazanan Barça, çeyrek final biletini gövde gösterisi yaparak cebine koydu.

LEWANDOWSKI'DEN TARİHİ REKOR: EN YAŞLISI!

Gol yağmuru şeklinde geçen gecenin en özel anlarından birinin başrolünde ise Robert Lewandowski vardı. İlerleyen yaşına rağmen üst düzey performansından hiçbir şey kaybetmeyen Polonyalı gol makinesi, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihini yeniden yazdı.

Sahaya 37 yaş ve 209 günlük olarak çıkan tecrübeli süperstar, Şampiyonlar Ligi eleme turunda gol atan en yaşlı oyuncu unvanını ele geçirdi. Yıllara meydan okuyan Lewy'nin bu rekoru, tarihi 7-2'lik galibiyet kadar gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Newcastle United barcelona şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.