İspanya'da tarihi gece, İngilizler darmadağın! Barcelona'dan Newcastle'a 7 gol, Lewandowski tarihe geçti...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, inanılmaz bir geri dönüş ve güç gösterisine imza attı.

Son 16 turu ilk maçında İngiltere deplasmanında Newcastle United ile 1-1 berabere kalarak tur umutlarını evine taşıyan Katalan devi, kendi seyircisi önünde Ada ekibine adeta futbolu dar etti.

79 DAKİKADA TAM 7 GOL! İNGİLİZLER ŞOKTA...

Maçın başlama düdüğüyle birlikte rakip kaleyi abluka altına alan Barcelona, Newcastle United savunmasını paramparça etti. Kusursuz bir hücum performansı sergileyen ev sahibi ekip, sadece 79 dakika içerisinde rakip filelere tam 7 gol bırakarak Şampiyonlar Ligi'nde eşine az rastlanır bir istatistiğe imza attı. Karşılaşmayı 7-2 gibi tarihi bir farkla kazanan Barça, çeyrek final biletini gövde gösterisi yaparak cebine koydu.

LEWANDOWSKI'DEN TARİHİ REKOR: EN YAŞLISI!

Gol yağmuru şeklinde geçen gecenin en özel anlarından birinin başrolünde ise Robert Lewandowski vardı. İlerleyen yaşına rağmen üst düzey performansından hiçbir şey kaybetmeyen Polonyalı gol makinesi, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihini yeniden yazdı.

Sahaya 37 yaş ve 209 günlük olarak çıkan tecrübeli süperstar, Şampiyonlar Ligi eleme turunda gol atan en yaşlı oyuncu unvanını ele geçirdi. Yıllara meydan okuyan Lewy'nin bu rekoru, tarihi 7-2'lik galibiyet kadar gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.