Yüksel Yıldırım'dan ses getirecek şampiyonluk açıklaması

Süper Lig'de aldığı sansasyonel sonuçlarla adından söz ettiren Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen 'Atatürk'lü Arma Avrupa'da' adlı kitap tanıtım etkinliğinde camiayı heyecanlandıracak açıklamalara imza attı. Kırmızı-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği gecede Yıldırım, kulübün geleceğine dair devasa bir vizyon ortaya koydu.

"SAMSUN'DA O MÜZİĞİ MUTLAKA ÇALDIRACAĞIZ"

Yüksel Yıldırım, "Samsun'da bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracağız. Şampiyon olmak istiyoruz." diyerek Karadeniz ekibinin nihai hedefini tüm Türkiye'ye ilan etti.

ALMAN EKOLÜ VE FINK KARARI!

Sözlerine devam eden Yıldırım, "Aradığım disiplin Almanlar'da var. Bugüne kadar gelen hocalar içerisinde en iyisinin Fink olduğunu söylemem lazım." ifadelerini kullandı. Önümüzdeki sene yine Avrupa kupalarına gitmek için oynayacaklarını belirten Samsunspor Başkanı, kulübü yavaş yavaş zirveye tırmandırmaya kararlı olduklarını ifade etti.