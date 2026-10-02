İspanya rakibine acımadı! 13-0'lık galibiyet...

2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İspanya, deplasmanda San Marino'yu 13-0 mağlup etti. Karşılaşmada 5 gol atan Real Madrid'in genç forveti Carlos Espi, gecenin yıldızı oldu.

İSPANYA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Serravalle'deki mücadelede baştan sona üstün oynayan İspanya, bu sonuçla Birinci Grup'ta Finlandiya'nın 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

İspanya, 6 Ekim'de Romanya ile oynayacağı son maç öncesinde grubu lider tamamlama avantajını elinde bulunduruyor.

2031'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz yaz Levante'den Real Madrid'e transfer olan Espi, Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı.

Levante'de üç sezonda 66 maçta 20 gol kaydeden genç futbolcu, daha önce İspanya'nın 19 ve 20 Yaş Altı takımlarında da forma giymişti. San Marino karşısında attığı 5 golle 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndaki ilk döneminde dikkatleri üzerine çekti.