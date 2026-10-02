SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

İspanya rakibine acımadı! 13-0'lık galibiyet...

Real Madrid'in genç forveti Carlos Espi, İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın San Marino'yu 13-0 mağlup ettiği karşılaşmada 5 gol kaydederek yıldızlaştı. Farklı galibiyetle liderliğini pekiştiren İspanya, 2027 Avrupa Şampiyonası yolunda önemli avantaj yakaladı.

İspanya rakibine acımadı! 13-0'lık galibiyet...
Cevdet Berker İşleyen

2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İspanya, deplasmanda San Marino'yu 13-0 mağlup etti. Karşılaşmada 5 gol atan Real Madrid'in genç forveti Carlos Espi, gecenin yıldızı oldu.

İSPANYA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Serravalle'deki mücadelede baştan sona üstün oynayan İspanya, bu sonuçla Birinci Grup'ta Finlandiya'nın 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

İspanya, 6 Ekim'de Romanya ile oynayacağı son maç öncesinde grubu lider tamamlama avantajını elinde bulunduruyor.

İspanya rakibine acımadı! 13-0 lık galibiyet... 1

2031'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz yaz Levante'den Real Madrid'e transfer olan Espi, Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı.

Levante'de üç sezonda 66 maçta 20 gol kaydeden genç futbolcu, daha önce İspanya'nın 19 ve 20 Yaş Altı takımlarında da forma giymişti. San Marino karşısında attığı 5 golle 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndaki ilk döneminde dikkatleri üzerine çekti.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHK Başkanı'yla ilgili yeni gelişme!MHK Başkanı'yla ilgili yeni gelişme!
Fatih Terim Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı!Fatih Terim Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
İspanya son dakika milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Putin'den savaş resti: "Tüm silahlarımızı derhal kullanırız"

Putin'den savaş resti: "Tüm silahlarımızı derhal kullanırız"

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol karşılaşmasının ardından gözaltına alındı

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol karşılaşmasının ardından gözaltına alındı

Güllü davası! Mahkeme kararını açıkladı

Güllü davası! Mahkeme kararını açıkladı

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.