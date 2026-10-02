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Maç sonunda gözaltına alınmıştı! Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam Trabzon’da "7258 sayılı Kanuna muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçları iddiasıyla gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı.

Maç sonunda gözaltına alınmıştı! Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı
Cevdet Berker İşleyen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MHK’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel dün akşam gözaltına alındı.

Trabzon’da Trabzonspor-Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçında görev alan Yasin Kol, maç sonrası evinde gözaltına alındı. Kol’un evinde arama yapılırken, geceyi Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde geçirdi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Maç sonunda gözaltına alınmıştı! Yasin Kol un ilk ifadesi ortaya çıktı 1

Kol’un verdiği ilk ifadesinde "Ben herhangi bir iddia veya bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur" dediği öğrenildi.

Hakemler Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel’in soruşturma ile ilgili olarak uçakla İstanbul’a gönderileceği belirtildi.

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