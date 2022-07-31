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İspanya'da bakanlığın yaz kampanyası afişindeki fotoğrafları izinsiz kullandığı ortaya çıktı

31.07.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da bakanlığın yaz kampanyası afişindeki fotoğrafları izinsiz kullandığı ortaya çıktı

İspanya Eşitlik Bakanlığının yaz kampanyasında fotoğrafını kullandığı kadınlardan ikisinden izin alınmadığı ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre, Eşitlik Bakanlığı, kadınları, vücutlarının sahildeki görünüşüne dair endişelenmeden yaz mevsiminin keyfini çıkarmaya teşvik etmek için hazırladığı afişte kullandığı fotoğrafın yankıları sürüyor.

Farklı vücut ölçü ve yapılarına sahip 5 kadının fotoğraflarının illüstrasyon şeklinde bir araya getirildiği afişte "Yaz bizim de" sloganı yer aldı.

Afişte fotoğrafı kullanılan kadınlardan 32 yaşındaki Sian Green-Lord fotoğrafının izinsiz olarak ve düzenlenerek kullanıldığını belirtti.

Green-Lord, tek bacağında protez olduğunu ancak afişte protezin yerine bacak kullanıldığını söyledi.

Fotoğrafının düzenlemesi için de iznine başvurulmadığını kaydeden Green-Lord, mayosunun da değiştirildiğine dikkati çekti.

30 yaşındaki siyahi model Nyome Nicholas-Williams da Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafın izinsiz olarak afişte kullanıldığını açıkladı.

Diğer yandan, kampanyayı hazırlayan sanatçı Arte Mapache, fotoğrafları izinsiz kullandığının ortaya çıkması üzerine özür diledi.

Madrid yönetiminden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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