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  4. Isparta 32 Spor, BAL’da 2. yarıya galibiyetle başladı

Isparta 32 Spor, BAL’da 2. yarıya galibiyetle başladı

ISPARTA HABERLERİ  | 19.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Ispartaspor, 2. yarının açılış maçını Konya temsilcisi Akşehirspor ile oynadığı maçı 1-0 kazandı.
Isparta Atatürk Stadı’nda saat 14.00’te oynanan maçı Ankara Bölgesi’nden Zeynel Atasoy, Sevda Çayan, Gökhan Usluoğlu ve Emrullah Çimen isimli hakemler yönetecek. Karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, daire müdürleri, her iki kulübün başkanları, yöneticileri ve yaklaşık 6 bin dolayında taraftarlar izledi. Karşılaşmaya tutuk başlayan Isparta 32 Spor, 43. dakikada Volkan Serim’le bir penaltı pozisyonundan yararlanamadı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Isparta 32 Spor, ileride Nurettin, İbrahim Zeytin, Enes ve Volkan Serim’le etkili olmaya çalıştı. Karşılaşmanın 70. dakikasında kaleciyle karşı karşıya Volkan Serim, Isparta 32 Spor’u öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Isparta 32 Spor, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Isparta 32 Spor aldığı bu galibiyetle puanını 30’a çıkararak, 2. sıraya yükselirken, Akşehirspor ise 23 puanda kaldı. Grubun diğer maçında lider Kestelspor ise Karaman Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek zirve keyfini sürdü.

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