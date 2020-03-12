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Isparta 32 Spor, Kepez Belediyespor’a bileniyor

ISPARTA HABERLERİ  | 12.03.2020 17:16 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 22. maçında Antalya deplasmanında Kepez Belediyespor’la karşı karşıya gelecek. Pembe-yeşilliler, Kepez Belediyespor hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Bugünkü antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli oluşu teknik heyeti sevindirdi. Takımda sakatlığı süren Emre Bozatlı ve Güven Şen Kepez maçında yer alamayacak.
Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Turgut Kul, Kepez Belediyespor’la deplasmanda oynayacakları maça en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, “Şampiyonluk yolunda kalan 5 maçımız var. Bu maçlarının hepsini kazanacağız inşallah. Kepez de küme düşme mücadelesi veriyor. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Lider Kestelspor ise Ortaca Belediyespor’la deplasmanda oynayacak. Biz kazanırsak rakibimiz takılırsa liderde olabiliriz. Son düdüğe kadar mücadelemiz sürecek” dedi.
Kul, şampiyonluk yolunda tüm kente mesaj vererek, “Bizi yalnız bırakmayın, sonuna kadar güvenin” diye konuştu.

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