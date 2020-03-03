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Isparta 32 Spor, Tahkim’e gidiyor

ISPARTA HABERLERİ  | 03.03.2020 21:31 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.

Isparta 32 Spor, Tahkim’e gidiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor’a 23 Şubat Pazar günü Isparta’da Sarayköyspor’la oynanan maçla ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 2 maç seyircisiz saha kapatma cezası verildi. Isparta 32 Spor, Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 2 maç saha ve kulübe 5 bin TL de para cezası uygulanması kararına itiraz edecek.

“Rakiplere 1, bize neden 2 maç”
Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan ise karara itiraz edeceklerini belirterek, “Isparta 32 Spor’un haklarını sonuna kadar savunacağız. Amatör Disiplin Kurulu’nun raporunda saha olayları olduğu söyleniyor. Ancak yayıncı kuruluştan da görüntü alınabilir. Saha içerisinde olay olmamıştır. Tribünden atılan birkaç pet şişenin cezasını koca şehir çekmek zorunda değil. Kaldı ki rakiplerimize 1’er maç saha kapatma cezası verilirken bize 2 maç veriliyor. Bu nasıl bir adalet! Tahkim Kurulu’na gideceğiz. Cezamızın en azından 1’e düşürülmesini talep edeceğiz” dedi.

“Şehrin kaderiyle oynanmasın, yeter artık”
Ayrıca Isparta 32 Spor üzerinden bir takımların oynandığını ileri süren Başkan Yazgan, “Rakiplerimizin maçlarında inanılmaz hatalar yapılıyor. Biz Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup’ta mücadele ediyoruz. Futbol liginde mücadele ediyoruz, voleybol liginde değil. Rakiplerimiz elle gol atıyor ve ardı ardına penaltılar veriliyor. Bu maçlarla ilgili görüntüler mevcut. Hakem hatası deyip geçiyorlar. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız. 400 bin nüfuslu Ispartamızın hakkını sonuna kadar arayacağız. Bu süreç böyle giderse gerekirse takımı ligden çekeriz. Şehrin kaderiyle oynanmasın, yeter artık” diye konuştu.

Isparta 32 Spor, Tahkim’e gidiyor

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