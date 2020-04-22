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Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Kul: "Bu yolun sonu 3. Lig "

ISPARTA HABERLERİ  | 22.04.2020 10:23 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup ikincisi Isparta 32 Spor’da Teknik Direktör Turgut Kul, hedeflerinin 3. Lig olduğunu ve futbolu çok özlediklerini söyledi. Öğrencilerine evde uygulaması için programlar verdiklerini kaydeden genç teknik adam Kul, “Futbolcularımıza bir program verdik. Uygulayabildikleri kadar uygulayabilecekler. Liglerin ne zaman başlayacağı konusunda net bir açıklama yok. Bir an önce korona virüsü biter de bizlerde sahaya döneriz. Gerçekten bizler ve futbolcularımız sahaları özledik” dedi.

“İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız”
Bu süreçten en sorunsuz şekilde geçmeyi planladıklarını kaydeden Teknik Direktör Kul, “Liglerin bitmesine 4 hafta kalmıştı. Tam heyecanın olduğu son haftalar. Federasyonumuz ve yetkililer bu maçları oynatır mı oynatmaz mı bu önümüzdeki günlerde netlik kazanır. Ancak yardımcı Antrenörüm Hakan Uzgören’de mesaj attı. Sporcuların psikolojisi de bozuldu. Bununla da ilgili çalışmalarımız olacak. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. inşallah yolun sonu 3. Lig olacak” dedi.
Kul, Isparta 32 Spor’un kurtuluşu için altyapı ve tesisleşmenin önemine dikkat çekerek, kurumsal yapıya kavuşması için çalışmalar yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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