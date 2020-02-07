Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Kul: "Daha hiçbir şey bitmedi"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 17. Maçında Yatağanspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren pembe-yeşillilerde hedefin mutlak galibiyet olduğu belirtildi.

Isparta 32 Spor’da Teknik Direktör Hasan Şengün ile yollarının ayrılmasının ardından yeni teknik kadro belli olmuştu. Kul’un yardımcılığını Hakan Uzgören ve Kaleci Antrenörlüğünü ise Ali Ören yapacak. Kul, Yatağanspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bir hayalimiz ve bir hedefimiz var"

Isparta 32 Spor’un genç Teknik Direktörü Kul yaptığı açıklamada, “Kestel beraberliğiyle Ispartaspor’un 2. Yarıda puan kaybı lüksü yok. Tüm maçlarını galibiyetle kapatmak mecrubiyetindeyiz. Bu taşın altına teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizle elimizi koyduk. Bir hayalimiz ve bir hedefimi var. Camia olarak kenetlendik. 10 maçlık periyotta 5 puanlık çok fark değil. Yönetim kurulumuzla birlikte oturduk, bu işin altından kalkacağımıza inandık.Ispartaspor kaliteli bir ekip. Futbolcuların kalitesinden ziyade karakter ve efendi sporculardan oluşan bir ekibim var” dedi.