YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta 32 Spor’dan profesyonel atak

Isparta 32 Spor’dan profesyonel atak

12.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com 3.

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 2. yarı öncesinde çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Hekimlerinden Ayhan Canbulut, Tolga Acar ve Esma Arslan, Kulp Masörü Harun Kuş, Gençlik Merkezi’nde futbolcuların bir dizi testlerini yaptı.
Spor Sakatlıklarının Önlenmesi için bir takım tavsiyelerde bulunan Spor Hekimleri, ayrıca futbolcuları da kayda alarak ölçüm yaptılar. Ayrıca kulübün doktorları ve diyetisyenleri birlikte hareket ederek sporcuları eksi ve artılarını ilettiler.
Sporcuların yağ ölçümlerini de yapan Diyetisyen Gizem Gök de artık sezon boyunca futbolculara program vererek fit kalmalarını sağlayacak. Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Murat Gökhan Çelebi ve teknik kadroda yapılan testlerde hazır bulunarak spor hekimleri ve diyetisyenlerle görüş alışverişinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor
1/

Isparta Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:40
Sabah
08:06
Öğle
13:11
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:27

Isparta Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Bengisu Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Çankaya Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Isparta için fırtına uyarısı

Isparta için fırtına uyarısı

Isparta’da 50 yıldır yayın hayatını sürdürüyor

Isparta’da 50 yıldır yayın hayatını sürdürüyor

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Hizmet için göreve talip olduk, oy verdi, vermedi yorumunu yapmak bize düşmez”

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Hizmet için göreve talip olduk, oy verdi, vermedi yorumunu yapmak bize düşmez”

Aynı yöne seyir halindeki kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aynı yöne seyir halindeki kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Eğirdir’de bir köy karantinaya alındı

Eğirdir’de bir köy karantinaya alındı

Isparta’da 16 adet semt spor sahasının ihalesi yapıldı

Isparta’da 16 adet semt spor sahasının ihalesi yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.