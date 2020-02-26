Isparta 32 Spor’dan Vali Seymenoğlu’na teşekkür ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grupta mücadele eden ve şampiyonluk yolunda ilerleyen lider Isparta 32 Spor Kulübünün Başkanı Atakan Yazgan ve yönetimi, Teknik Direktör Turgut Kul ve yardımcıları ile futbolcular Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret ederek, verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Vali Seymenoğlu’na 32 sırt numaralı imzalı formayla Isparta 32 Spor kaşkolü hediye edildi.

‘Takımımızı şampiyon yapacağız’

Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’na şu ana kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Sağolsun Valimiz, içeride oynadığımız tüm maçlarımıza geldi. Takımımızın yanında. Destekleri bizleri mutlu ediyor. İnşallah kent büyüklerimizin de desteğiyle takımızı şampiyon yapacağız” dedi.

“Allah’ın izniyle şampiyon olacağız”

Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Turgut Kul ise Isparta’ya 2000 yılında futbolcu geldiğini belirterek, “Ispartaspor’a Atakan Yazgan Başkanımızın profesyonel ligde başkan olduğu dönemde geldim. Buranın damadı oldum. Isparta’da çocuğum oldu. Bu kente çok şey borçluyum. Eğirdirspor’da altyapı anlamında bir çalışmamız olmuştu.Orada da antrenörlük yaptık. Altyapı anlamında 150’in üzerinde öğrencimiz vardı. Yönetimler ve belediye değişince bu çocuklara tam anlamıyla sahiplenemedik. Ancak Isparta’da A takımın yanı sıra altyapıda da anlamında da bir çalışma olmalı. Isparta 32 Spor olarak hedefimiz büyük. Allah’ın izniyle şampiyon olacağız” dedi.