Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başdeğirmen, “Engellilerimizin zorluk çekmeden hayatlarını sürdürebilmeleri, toplumun bilinçlendirilmesi, duyarlılığın artırılmasıyla mümkündür” dedi.

3 Aralık’ın engellilerin sorunlarına yönelik farkındalık oluşması ve daha mutlu yaşayabilmeleri adına bir fırsat olmasını temenni eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen mesajında şu ifadelere yer verdi: “Toplumsal bilinç ve bilgi düzeyinin artırılması, yardımlaşma ve empati düzeyinin yükselmesiyle engelli kardeşlerimizin hayat standartlarının yükseleceğine inanıyorum. Bu bilinç ve duyarlılığın arttırılması, engellilerimizin daha rahat bir hayat koşullarına ulaştırılması için şüphesiz ki, belediyelere de önemli görevler düşmektedir. Bu vesileyle; şahsım ve Isparta Belediyesi olarak, engelli bireylerimizle sadece bir gün değil, yılın 365 günü birlikte olmayı tercih eden bir yönetim anlayışına sahip olduğumuzu belirtmek isterim.

“Engelli Koordinasyon Merkezimizi kurduk”

Engelli kardeşlerimize destek olmak, ihtiyaçlarının tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek ve hizmetlerinde bulunmak her şeyden önce bir gönül işidir. ‘Önce insan’ diyen bir geleneğin mensupları olarak bizler, engelli vatandaşlarımızın herhangi bir eksiklik hissine kapılmalarına müsaade etmeden, sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayreti ile çalışmaktayız. Buradan hareketle; göreve gelmemizin hemen akabinde belediyemiz bünyesinde Engelli Koordinasyon Merkezimizi kurarak engellilerimize en iyi hayat şartlarını sunmak adına kollarımızı sıvadık. Engellilerimizin daha rahat hareket edebilmeleri için şehrimizdeki engelli yollarını, rampalarını standartlara göre yeniledik, yenilemeye devam ediyoruz. Engellilerimizin otoparklardan ücretsiz olarak faydalanmalarının önünü açtık.