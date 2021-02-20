Isparta Belediye Başkanı: “Kim ne derse desin, aldığımız oyun hakkını sonuna kadar vereceğiz”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amaçlarının yürüyemeyenin ayağı, göremeyenin gözü olmak olduğunu belirterek, “Kim ne derse desin, biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Aldığımız oyun hakkını sonuna kadar vereceğiz” dedi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle muhtarlarının ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Tevazu, samimiyet ve gayretle durmadan yola devam edeceklerini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “kim ne derse desin hiç umurumuzda değil. Biz birlik ve beraberlikle hizmetleri getireceğiz. O getirdiğimiz hizmetlerden art niyetli konuşmaları yapan kişilerin de hizmet almalarını sağlayacağız” dedi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizler burada tevazuyla, samimiyetle ve gayretle Sayın Cumhurbaşkanımızın bize öğretmiş olduğu belediye hizmetlerini bu şekilde devam ettirmeyi sürdüreceğiz. Allah’ın izniyle durmayacağız, durmadan yolumuza devam edeceğiz. Her kişiye, bütün vatandaşlarımıza hangi partiye oy verdiğinin önemi olmadan hizmet edeceğiz. Kim ne derse desin hiç umurumuzda değil. Hangi seviyeyle, hangi seviyesizlikle nereye yaklaşırlarsa yaklaşsınlar, ne derlerse desinler birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bu şehrimize layık olduğu hizmeti getireceğiz. O getirdiğimiz hizmetlerden bu art niyetli konuşmaları yapan kişilerinde hizmet almalarını sağlayacağız. Bundan şüpheniz olmasın” dedi.

“Belediyeciliği Cumhurbaşkanımızdan gördüğümüz gibi insana dokunarak yapıyoruz”

Belediyeciliği gönülden yaptıklarını, belediyeciliğin sadece asfalt, temizlik, çiçek işi olmadığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Biz belediyeciliği Cumhurbaşkanımızdan gördüğümüz gibi insana dokunarak yapıyoruz. Gönülden yapıyoruz. Biz bunları yapamazsak, oturduğumuz koltukları meşgul etmeyelim. İşbirliği içerisinde olursak biz aldığımız görevin karşılığını vatandaşlarımıza vermiş oluruz. Oy versin vermesin, öncelikle ‘bu mahallenin şu sokağı bize oy vermedi, şu kişi bize oy vermedi, şunlar verdi’ dersek en büyük kötülüğü hem kendimize, hem şehrimize yapmış oluruz. Biz ayrım yapmayız, o insan hangi partili diye sormayız. Biz burada, yürüyemeyenin ayağı, göremeyenin gözü konuşamayanın dili, tutamayanın eli olamazsak bizim burada oturmamızın hiçbir anlamı yok” görüşlerinde bulundu.

“Aldığımız oyların hakkını sonuna kadar vereceğiz”

Aldıkları oyun hakkını sonuna kadar vereceklerini belirten Belediye Başkanı Başdeğirmen, “İstedikleri kadar bize iftira atsınlar. Muhatabımız değiller. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Aldığımız oyların hakkını sonuna kadar vereceğiz” diye konuştu.