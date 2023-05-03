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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Togg’la şehir turu attı

03.05.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile şehir turu atarak vatandaşlara tanıtan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Türk iş insanlarımızın kabiliyetleriyle, fabrikalarıyla, tesisleriyle, bizim mühendislerimizle ve çalışanlarımızla yapılan bir aracı kullanmak ve ülkemizde böyle bir aracın olması bambaşka bir duygu” dedi.

Bursa Gemlik’te üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’un ilk akıllı cihaz modeli T10X’in Isparta’da ki ilk sahibi Emrah Tuygun, otomobilini Isparta Belediyesi önüne getirerek şehir turu atması için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e tahsis etti. Sürücü koltuğuna geçerek şehir turuna başlayan Başdeğirmen, ilk yerli ve milli otomobili Ispartalı vatandaşlara tanıttı. "Gemlik" renk Togg’u gören vatandaşlar, yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Togg’u kullanırken çok gururlandığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Yıllarca değişik araçlar kullandık, değişik ülkelerin ürettiği araçları kullandık. Hem kendi ülkemizin ürettiği aracı kullanmanın gururuyla hem de kullandığımız aracın bu kadar kaliteli olması gururuyla hani deriz ya “yağ gibi gidiyor”, yağ gibi giden bir aracı kullanmak kadar güzel bir şey yok gururlandık, mutlu olduk, ülkemizin olması duygularımızı çok kabarttı” dedi. Vatandaşların Togg’a karşı yoğun ilgisine değinen Başdeğirmen, “Aracı gören vatandaşların ilgi alakası bir araçtan öte, milli duygularla ülkemizin aracı olarak görmeleri çok farklı bir heyecan verdi. Otomobilin birçok çeşidi var ama bizim yapmış olduğumuz otomobil diğerlerinden daha mükemmel. Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünde yapılan, Türk iş insanlarımızın kabiliyetleriyle, fabrikalarıyla, tesisleriyle, bizim mühendislerimizle ve çalışanlarımızla yapılan bir aracı kullanmak ve ülkemizde böyle bir aracın olması bambaşka bir duygu, ben gerçekten çok duygulandım” şeklinde konuştu.

Konuşmalarında Türk savunma sanayisine değinen Başdeğirmen, “Biz uçağımızı, gemimizi üretiyoruz. Savunma sanayimiz ile yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. O kadar güçlü bir ülkeyiz ki Allah’ın izni ile çok daha güzellerini yapacağız. Vatandaşlarımızın önüne kadar gelen bu otomobil insanları çok farklı duygulandırdı. Cumhurbaşkanımıza ve bu aracın üretilerek bugünlere gelmesini sağlayan iş adamlarımıza ve bu işin içerisinde olan çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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