YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarı başlıyor

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarı başlıyor

ISPARTA HABERLERİ  | 27.02.2020 14:01 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi 4.

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde 32’si yerel toplam 192 yazar ve 300 yayınevinin katılımıyla yarın kapılarını açıyor.
Isparta Belediyesi bu yılki Kitap Fuarını ‘Kitaplar Gül Açacak’ temasıyla başlatırken, kitap fuarı Milli Mücadele Kahramanı Isparta’nın ilk mebusu merhum Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirecek. Tüm hazırlıkların tamamlandığı Isparta Belediyesi 4.Kitap Fuarı Cuma günü saat 11.00’da Hafız İbrahim Demiralay’ın Gülcü Mezarlığında bulunan kabri başında Kuran-ı Kerim tilaveti ve anma töreni ile başlayacak. Kitap Fuarının açılışı ise saat 15.00’da Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek. 8 Mart 2020 Pazar gününe kadar açık kalacak Kitap Fuarı saat 09.00-20.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Birbirinden değerli 192 yazar 10 gün boyunca kitaplarını, kitapseverlere imzalayacak, söyleşiler gerçekleştirecek.
Kitapların bilgi deposu hazine olduğunu söyleyen, tüm kitapseverleri ve Ispartalıları Kitap Fuarına davet eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Dolu dolu geçecek 10 günlük kitap fuarımızda şehrimiz kitaplarla gül açacak” dedi. Kitap Fuarı için geleceğin teminatı çocuklara yönelikte önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 60 bin çocuğu fuarda kitaplarla buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te 3 mahallede kilitli parke döşeme çalışmaları

Emet’te 3 mahallede kilitli parke döşeme çalışmaları

Nazilli’de 7/24 iyi su

Nazilli’de 7/24 iyi su

Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’

Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Nazilli’de ilaçlama çalışmaları sürüyor

Nazilli’de ilaçlama çalışmaları sürüyor

Camide gençlik buluşmaları

Camide gençlik buluşmaları

Isparta Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:26
Öğle
13:16
İkindi
16:24
Akşam
18:55
Yatsı
20:10

Isparta Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Bizim Eczaneeczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Merkez
Mavigöl Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
Gelendost
Erturan Eczanesi
Keciborlu
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Isparta ve Burdur’dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Isparta ve Burdur’dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.