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Isparta Belediyesi 40 günde 15 projenin ihalesini gerçekleştirecek

05.02.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Isparta Belediyesi 40 günde 15 projenin ihalesini gerçekleştirecek

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 40 gün içerisinde 15 projenin ihalesini gerçekleştireceklerini belirterek, projelerin toplam bedelinin 27 milyon 260 bin lira olduğunu açıkladı.Isparta Belediyesi, Ocak ayında gerçekleştirdiği 16 semt sahası ihalesinin ardından yeni projeler için harekete geçti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 40 gün içerisinde 15 projenin ihalesini gerçekleştireceklerini belirterek, projelerin toplam bedelinin 27 milyon 260 bin lira olduğunu açıkladı.
Isparta Belediyesi, Ocak ayında gerçekleştirdiği 16 semt sahası ihalesinin ardından yeni projeler için harekete geçti. Belediye Meclisi’nin Şubat ayı son oturumunda konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2 Şubat-11 Mart tarihleri arasında toplam 15 projenin ihaleye çıkacağını açıkladı. Projelerin toplam bedellerinin 27 milyon 260 bin lira olduğunu belirten Başdeğirmen, “Bazıları 6 ay gibi kısa sürede tamamlanacak, kalanları ise bu yıl içerisinde bitirilecek. Projeleri belediyenin kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyoruz” dedi.
6 işyeri yapım ihalesi gerçekleştirildi
Projelerden bahseden Başkan Başdeğirmen, şunları söyledi: “Bu projeler içerisinde otogarın yanındaki alışveriş merkezinin alt tarafındaki bölgede 6 işyeri yapımı var. Buranın ihalesi 2 Şubat’ta yapıldı. Bir firma bu işi aldı. Bu işyerleri yapıldıktan sonra kiraya vereceğiz.
“Depreme karşı tedbir için tam donanımlı konteynır alımı yapılacak”
İtfaiye müdürlüğünün bir ihalesi var. Depreme karşı bir tedbir anlamında 5 tane konteynır alımı gerçekleştireceğiz. Bu konteynırlarda bir insanın yaşayabileceği, tuvaleti ve mutfağıyla her şeyi olan bir sistem olacak. Şimdilik 5 tane alıyoruz ama 44 mahallemizde 44 toplanma alanı var. Zaman içerisinde bunları koyacağız. AFAD’ın bize verdiği 5 tane de konteynır var. Onları da çoğaltarak kent merkezindeki toplanma alanlarında bu tür altyapıları oluşturuyoruz. Bunun ihalesi de yapıldı. Kısa zamanda konteynırları teslim alacağız.”
Başdeğirmen, 15 proje içerisinde Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü Ve Etüd Proje Müdürlüğü’nün de ihalelerinin olacağını bildirdi.

Isparta Belediyesi 40 günde 15 projenin ihalesini gerçekleştirecek

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