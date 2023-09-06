Isparta Belediyesi İtfaiyesi’nden askeri personele arama ve kurtarma eğitimi

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca farklı kurum ve kuruluşlar ile okullarda yangın, arama ve kurtarma eğitimleri veriyor. Eğitimler sayesinde kamu personeli ve vatandaşların olası afet durumlarına karşın hazırlıklı olması sağlanıyor. İtfaiye Müdürlüğü tarafından son olarak Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanlığı’ndan 21, Isparta Terörle Mücadele ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’ndan da 7 askeri personele yangın, arama ve kurtarma eğitimleri verildi. Zorlu geçen eğitimlerin ardından toplam 28 askeri personele sertifikaları verildi.

Sertifika programında konuşan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Balcı, askeri personele 40 saatlik yangın, arama ve kurtarma eğitimi verdiklerini ve eğitimlerin tamamlandığını söyledi. İtfaiye Müdürlüğü’nün Ocak-Ağustos ayları arasında yaptığı faaliyetler hakkında bilgi veren Mustafa Balcı, “Bu dönem içerisinde toplam 50 ev yangını, 27 baca, 8 çatı, 8 işyeri ve fabrika, 44 araç yangınına müdahale ettik. Sayın başkanımızın talimatlarıyla Manisa, Antalya Kemer ve Çandır orman yangınlarına katıldık. Bu dönemde toplam 206 orman yangını ve 90 su baskınına müdahale ettik. 256 hayvan kurtarma işlemine katıldık. Su altı arama ve kurtarma konusunda 2 boğulma olayına dalgıç arkadaşlarımız müdahale ettiler. 52 trafik kazasına müdahalede bulunduk. Yangın eğitimlerine önem veriyoruz. Resmi kurumlarımız, okullarımız, askeriyemiz ve emniyetimizle birlikte eğitim taleplerini karşılıyoruz. Bu dönemde 28 yangın eğitimi verdik. Toplam 470 olaya müdahale etmiş olduk” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yangın, arama ve kurtarma eğitimlerinin önemine değinerek, eğitimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Başdeğirmen, “İtfaiye şehrimizde ve nerede varsa hizmeti direkt olarak insana, canlıya ve tüm varlığa olan bir birim. İtfaiye denilince akla hemen yangın geliyor. İtfaiyemiz yangının yanı sıra birçok olaya da müdahale ediyor. Bugün bir trafik kazası olduğunda ambulanstan sonra aranan yer itfaiye oluyor. Herhangi bir canlının çaresiz kaldığı yerde hemen akla itfaiye geliyor. Araçlarda sıkışan kişiler itfaiye yardımıyla çıkartılıyor. Kuyuya düşen bir çocuk veya sokak hayvanını itfaiye çıkartıyor. Otomobile giren bir yılanı itfaiye çıkartıyor. İtfaiye her olaya koşan bir birimimiz. Şuanda da gördüğümüz gibi diğer kurumlarımıza eğitim veren bir birim. Askeri personellerimize yangın, arama ve kurtarma eğitim çalışması yaptık. Bu konuda 28 askerimiz başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı. Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Kurmay Başkanımız Albay Sayın Mesut Civelek komutanımıza da buraya gelerek bizleri yalnız bırakmadığı, askerlerimizle bu güzelliği paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu almış olduğunuz eğitimlerle vatandaşlarımızın hayatlarını kurtarmak, onların yaşam seviyelerini biraz daha yükseltmek için bu eğitimin ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz. Rabbim aldığımız bu eğitimleri kötü durumlarda kullanmamayı nasip etsin. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun inşallah. İtfaiye ekibimiz, askeri personelimiz ve komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen yangın, arama ve kurtarma eğitimlerini tamamlayan askeri personelin sertifikalarını Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Albay Mesut Civelek takdim etti.

