YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta Belediyesi maske ve tulum üretiyor

Isparta Belediyesi maske ve tulum üretiyor

ISPARTA HABERLERİ  | 27.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi (ISMEK) Birimi atölyelerinde korona virüsle mücadele kapsamında belediye personeli, sağlık çalışanları ve vatandaşlar için maske ve koruyucu tulum üretimi gerçekleştiriliyor.Isparta Belediyesi, yeni tip korona virüsle(Kovid-19) mücadele kapsamında koruyucu maske ve tulum üretimine başladı.

Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi (ISMEK) Birimi atölyelerinde korona virüsle mücadele kapsamında belediye personeli, sağlık çalışanları ve vatandaşlar için maske ve koruyucu tulum üretimi gerçekleştiriliyor.
Isparta Belediyesi, yeni tip korona virüsle(Kovid-19) mücadele kapsamında koruyucu maske ve tulum üretimine başladı. Isparta Belediyesi’nin Sanat ve Meslek Eğitimi (ISMEK) Birimi atölyelerinde başlayan üretim kapsamında günlük bin adet maske ile 100 adet tulum dikiliyor.

Başdeğirmen: “Kısa sürede yetecek kadar maske üreteceğiz”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak vatandaşların sağlığına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü, bir yanda şehir genelinde dezenfektasyon işlerinin devam ettiğini diğer taraftan da ISMEK tarafından maske ve tulum üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Başdeğirmen “Isparta Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumak amacıyla bir dizi çalışmalar yapıyor, bazı kararlar alıyoruz. Belediyemiz personeli ile misafirlerimiz ve vatandaşlarımızın maske ihtiyacını karşılamak amacıyla ISMEK kurs birimimizde maske üretimine başlamış bulunmaktayız. Arkadaşlarımız kısa sürede yetecek kadar maske üretimi yapacaktır” dedi.

Ünlü: “Maske ve tulumu mikrofiber kumaştan yapıyoruz”
ISMEK El Sanatları Usta Öğreticisi Selcan Ünlü de ülkenin korona virüs nedeniyle zor bir imtihandan geçtiğini belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla mikrofiber kumaştan maske ve tulum diktiklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Isparta Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:22
Sabah
06:44
Öğle
13:08
İkindi
16:38
Akşam
19:23
Yatsı
20:39

Isparta Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Bağlar Eczanesi
Merkez
Ergün Eczanesi
Merkez
Taşlıpınar Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Derman Eczanesi
Sarkikaraagac
Yeni Umut Eczanesi
Yalvac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

(ÖZEL) Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor

(ÖZEL) Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor

Isparta UNİGFB’den Fenerbahçe’ye büyük destek

Isparta UNİGFB’den Fenerbahçe’ye büyük destek

Isparta’da muhtarlar başkanını seçti

Isparta’da muhtarlar başkanını seçti

Isparta 32 Spor’a 2 maç seyircisiz oynama cezası

Isparta 32 Spor’a 2 maç seyircisiz oynama cezası

Isparta Kitap Fuarı devam ediyor

Isparta Kitap Fuarı devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.