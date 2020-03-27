Isparta Belediyesi maske ve tulum üretiyor

Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi (ISMEK) Birimi atölyelerinde korona virüsle mücadele kapsamında belediye personeli, sağlık çalışanları ve vatandaşlar için maske ve koruyucu tulum üretimi gerçekleştiriliyor.

Isparta Belediyesi, yeni tip korona virüsle(Kovid-19) mücadele kapsamında koruyucu maske ve tulum üretimine başladı. Isparta Belediyesi’nin Sanat ve Meslek Eğitimi (ISMEK) Birimi atölyelerinde başlayan üretim kapsamında günlük bin adet maske ile 100 adet tulum dikiliyor.

Başdeğirmen: “Kısa sürede yetecek kadar maske üreteceğiz”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak vatandaşların sağlığına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü, bir yanda şehir genelinde dezenfektasyon işlerinin devam ettiğini diğer taraftan da ISMEK tarafından maske ve tulum üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Başdeğirmen “Isparta Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumak amacıyla bir dizi çalışmalar yapıyor, bazı kararlar alıyoruz. Belediyemiz personeli ile misafirlerimiz ve vatandaşlarımızın maske ihtiyacını karşılamak amacıyla ISMEK kurs birimimizde maske üretimine başlamış bulunmaktayız. Arkadaşlarımız kısa sürede yetecek kadar maske üretimi yapacaktır” dedi.

Ünlü: “Maske ve tulumu mikrofiber kumaştan yapıyoruz”

ISMEK El Sanatları Usta Öğreticisi Selcan Ünlü de ülkenin korona virüs nedeniyle zor bir imtihandan geçtiğini belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla mikrofiber kumaştan maske ve tulum diktiklerini belirtti.

