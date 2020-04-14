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Isparta Belediyesi, seri maske üretimine geçti

ISPARTA HABERLERİ  | 14.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi, maske satışının yasaklanmasının adından üretim kapasitesini günlük 20 bine çıkardı.

Isparta Belediyesi, maske satışının yasaklanmasının adından üretim kapasitesini günlük 20 bine çıkardı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, üretilen maskelerin bir saat boyunca 150 derecede steril edildiğini belirti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maske satışının yasaklandığına ilişkin açıklamasının ardından Isparta Belediyesi, üretim kapasitesini arttırdı. Bu kapsamda maske üretim makinesi alan Isparta Belediyesi, günlük maske üretimini 20 bin adete çıkardı. Isparta Belediyesi’nin üretim atölyelerinde dikilen maskeler, lastikleme işleminden sonra belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde oluşturulan atölyede steril ediliyor. Yaklaşık bir saat 150 derece steril edilen maskeler, özel kıyafetli ekipler tarafından 5 ile 50 arasında değişen sayılarda paketleniyor. Hazır hale getirilen maskeler, halk otobüsleri binişlerinde, pazar yerleri girişlerinde ve şehrin farklı noktalarında vatandaşlara dağıtılıyor. Ayrıca evden çıkmaları kısıtlı olan vatandaşlara da maskeler, belediye ekipleri tarafından ulaştırılıyor.

“Makine sayesinde günde 20 bin adet üretim yapıyoruz”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gazetecilere maske üretim, sterilizasyon ve paketleme sürecini anlattı. Korona virüsten tüm dünyada olduğu gibi Isparta’nın da etkilendiğini ifade eden Başdeğirmen, “Sayın Cumhurbaşkanımız maske satışını yasakladı. Maske satışları yasaklanınca mutlaka bizlerin bu işlerin içerisinde olmamız ortaya çıktı ve bizlere bu vazife verilmiş oldu. Biz de bu konuda çalışmalara başladık. Belediyemizin dokuma atölyesinde altyapı vardı. Ayrıca maske makinesi aldık. O makine sayesinde günde 20 bin adet maske üretiyoruz. Makinede üretilen maskeler, lastikleniyor ve dezenfekte ediliyor. Bu şekilde günde 12 bin maskeyi kullanabilir hale getiriyoruz. Bu maskelerin temiz üretilmesine dikkat ediyoruz” dedi.

“Üretim günden güne artıyor”
Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda bulunan 4 atölyenin dışında 33 kadının da evlerinde maske üretimi yaptığını belirten Başdeğirmen, üretiminin günden güne arttığını söyledi. Başdeğirmen, “Üretimimizi arttırarak tüm vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılama için bir çaba içerisindeyiz” dedi.

“Maskeler 150 derece steril ediliyor”
Öte yandan maske üretiminde vatandaşlarına aklında herhangi bir şüphe kalmaması gerektiğine değinen Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Vatandaşlarımız maske üretimi eldivenli veya eldivensiz ellerle yapıldığını görüyor. Onların o şekliyle paketlendiğini düşünebilirler. Ancak maskelerimiz dikildikten sonra sterilizasyon makinesinde bir saat boyunca 150 derecede steril ediliyor. Steril edildikten sonra 5, 10, 15, 20 ve 50’li paketler halinde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” diye konuştu.

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