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Isparta Belediyesi spor salonlarını dezenfekte etti

16.01.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Isparta Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldıktan sonra yeniden hizmet vermeye başlayacak olan spor salonlarında dezenfekte çalışması yaptı.İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca spor salonları ve spor merkezleri pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor.

Isparta Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldıktan sonra yeniden hizmet vermeye başlayacak olan spor salonlarında dezenfekte çalışması yaptı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca spor salonları ve spor merkezleri pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda spor yapmaları amacıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla merkezdeki 17 spor salonunda dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulunun cuma günü aldığı kararla, spor salonları ve spor merkezlerinin Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen hususlara riayet edilerek 18 Ocak 2021 Pazartesi gününden itibaren açılmasına karar verildi.
Bu kararın ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda şehirde pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak olan 17 spor salonunda cumartesi günü sabah saat 08.00 itibariyle dezenfeksiyon çalışmalarına başlandı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında her bir spor salonunda en ince noktaya kadar dezenfeksiyon işlemleri sürdürülürken, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda spor yapmaları için gerekli ortam hazırlanmış oldu.

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