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Isparta Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

ISPARTA HABERLERİ  | 01.07.2020 13:08 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve başkan yardımcılarının isimlerinin kullanılarak dolandırıcılık girişimde bulunulduğunu belirterek, bu konuda vatandaşları uyardı.Isparta Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve belediye başkan yardımcılarımızın isimleri kullanılarak vatandaşlardan gıda ve nakit yardımında bulunulmasının istendiği öğrenilmiştir.

Isparta Belediyesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve başkan yardımcılarının isimlerinin kullanılarak dolandırıcılık girişimde bulunulduğunu belirterek, bu konuda vatandaşları uyardı.
Isparta Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve belediye başkan yardımcılarımızın isimleri kullanılarak vatandaşlardan gıda ve nakit yardımında bulunulmasının istendiği öğrenilmiştir. Gerek Isparta Belediyesi, gerek Belediye Başkanımız ve başkan yardımcılarımızdan hiçbir vatandaşımızdan herhangi bir ad altında para ve gıda gibi yardım talebinde bulunulmamıştır. Bundan sonra da bulunulmayacaktır. Belediyemiz ve Belediye Başkanımız ile başkan yardımcılarımız adına talepte bulunan kişi veya kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir” denildi.

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