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Isparta Belediyesi’nden Filografi Sanal Sergisi

17.02.2021 18:48 | Son Güncelleme:
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Isparta Belediyesi ISMEK Birimi Gülaryum tarafından hazırlanan Filografi Sanal Sergisi, Prof.

Isparta Belediyesi ISMEK Birimi Gülaryum tarafından hazırlanan Filografi Sanal Sergisi, Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesinde oluşturuldu. Belediyenin YouTube kanalı üzerinden sanal olarak gezilebilecek Filografi Sergisi öncesinde, eserleri hayata geçiren kursiyerlere katılım belgeleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen tarafından verildi.
Isparta Belediyesi ISMEK Birimi Gülaryum tarafından çalışmaları 3 yıldan buyana süren Filografi Kursu sonra erdi. 15 kursiyerin 103 eseri ortaya koyduğu filografi çalışması sonrasında, eserler belediyenin YouTube kanalı üzerinden sanal olarak takip edilebilecek. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesine yerleştirilen eserlerin sanal sergisi öncesi, ortaya konan eserleri tek tek inceledi, kursiyerlerden eserler hakkında bilgiler aldı. Kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi.
“15 kişilik kursiyer kadromuzla bu sergiyi oluşturduk”
Kurs hocası Özlem Güngör, 15 kursiyerin katıldığı ve 103 eserin yer aldığı Filografi Sergisi ile ilgili Belediye Bakanı Şükrü Başdeğirmen’e bilgi verdi. Filografi Sanatının orta çağdan günümüze ulaşan ancak unutulmaya yüz tutmuş bir sanat dalı olduğunu belirten Güngör, Isparta Belediyesi olarak ilk defa bu sanatı icra eden kurs merkezi olduklarına değindi. Güngör, “Çalışmalarımızı tanıtmak adına bir sanal sergi oluşturalım, unutulmaya yüz tutmuş sanatımızı gündeme getirelim, belediyemizde bu sanatın icra edildiğini duyuralım istedik. 3 yıldır, belediyemizde 15 kişilik kursiyer kadromuzla bu sergiyi oluşturduk” dedi.
“Her türlü sanatsal çalışmaya bizler de destek veriyoruz”
Çok güzel sanat eserlerinin ortaya konduğunu söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Sizler böyle güzel şeyler yapmaya devam edin, biz sizlere desteği hiçbir zaman eksik etmeyiz. Bu çalışmalar diğer vatandaşlarımıza da örnek oluyor. Ortaya çıkan çalışmalar neticesinde bütçeye de katkı oluyor. Satışlardan elde edilen gelirlerle aile bütçesine katkı sağlanıyor. Belediyemiz adına böyle güzel çalışmaların olması bizlere ayrıca mutluluk veriyor. Her türlü sanatsal çalışmaya bizler de destek veriyoruz, vermeye de devam ederiz. Belediye olarak her zaman yanınızdayız. Ellerinize sağlık” şeklinde konuştu.

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