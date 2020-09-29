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Isparta Belediyesi’nden Şırnak’a kardeş eli

ISPARTA HABERLERİ  | 29.09.2020 16:58 | Son Güncelleme

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kardeş şehir Şırnak’ın Uludere, Şenoba ve Hilal Beldelerini ziyaret etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kardeş şehir Şırnak’ın Uludere, Şenoba ve Hilal Beldelerini ziyaret etti. Isparta Belediyesi tarafından kardeş belediyelerin bulunduğu yerleşim alanlarına Başkan Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla çocuk oyun alanları kuruldu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın kardeş şehri Şırnak’ta coşkuyla karşılandı. Ekibiyle birlikte Şırnak’a giden ve havalimanında AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan başta olmak üzere ilçe başkanları, kardeş belediyeler Uludere Belediye Başkanı Sait Üresin, Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat ile Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek tarafından karşılanan Başkan Başdeğirmen ve ekibi kentte çeşitli temaslarda bulunuyor ve karşılıklı işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ildeki ilk ziyaretini Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’a yaptı. Valilik makamındaki görüşmelerde iki il arasında yapılabilecek karşılıklı işbirliği ele alındı. Başkan Başdeğirmen, belediye olarak güçlerinin yettiği kadar şehre ve Şırnak halkına yapılabilecekler noktasında çalışacaklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da, ilk defa bir kardeş belediyenin şehri ziyaret ettiğini ve bundan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Valilik ziyaretinin ardından beraberindeki Başkan Yardımcıları Hakkı Kaya ve Fahretdin Gözgün ile birlikte Şırnak Belediyesine geçti. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından karşılanan ve karşılıklı işbirliği konularının ele alındığı görüşmenin ardından her iki başkan akşam Şırnak sokaklarında vatandaşlarla bir araya geldi ve kente yapılan yatırımları inceledi.
Başkan Başdeğirmen ve beraberindeki heyet salı günü de kardeş belediyelerden Şenoba Beldesine geçti. Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat’ı makamında ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, Isparta Belediyesi tarafından beldeye kurulan çocuk oyun parkını inceledi, çocuklarla bir araya geldi. Şenoba’da incelemelerde bulunan ve karşılıklı işbirliği konularının ele alındığı buluşmada Başkan Başdeğirmen ayrıca Şenoba Şehit Şeref Bulut İlköğretim okulunu da ziyaret etti.
Okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Ispartalı Sena Çetiner ile buluşan Başdeğirmen, İngilizce sınıfı açılışına katıldı. Başdeğirmen İngilizce setler, ayrıca sınıfta kullanılmak üzere dizüstü bilgisayar, yazıcı ile okula 10 adet top hediye etti.
Şenoba Beldesinde yoğun bir program gerçekleştiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen 48. Tugay Komutanlığını ziyaretinin ardından Hilal beldesine geçti.

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