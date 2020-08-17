Isparta Belediyesi’nin logo yarışmasında birinci çıkmadı

Isparta Belediyesinin kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek özgün bir logo oluşturulması amacıyla açılan yarışma sonuçlandı.

Adayların en fazla üç adet çalışma ile katılabildikleri ve 3157 eserin yer aldığı logolar, uzman seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Jüri üyeleri tarafından eserler arasından belediye gibi hizmet ve insan odaklı kurumu temsil edebilecek, Isparta ilinin kültürel, tarih ve sosyal yapısını yansıtabilecek çağdaş bir logonun seçilmesi konusunda hem fikir olunduğu ve eserlerin bu yöntemle değerlendirildiği ancak Isparta Belediyesine logosunun ifade edebilecek özgünlük ve birinciliğe uygun bir tasarımın olmadığı ve finale kalan üç eserden 2’sine 2.’lik ve 3.’lük ödülü verilmesi uygun görülerek, Belediye Meclisine üç eser gönderildi.

Isparta Belediye Meclisi 10 Ağustos 2020’de yaptığı meclis toplantısında konuyu müzakere ederek, uzman jüri heyetine 3 eserden 2. ve 3. olacak logoyu seçmesi için gönderdi.

Bunun üzerine uzman jüri heyeti yapmış olduğu toplantı sonrasında 2.’liği Yakub Duha Ünal’a, 3.’lük ödülünün de Numan Şahin’e verilmesi uygun görüldü. Mecliste yapılan müzakerede de jüri üyeleri tarafından gönderilen logoların ve sahiplerinin ödüle layık görülmesi meclisin oy birliği ile kabul edildi.

