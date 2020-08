Isparta Belediyesi’nin maske üretimi devam ediyor

Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi (ISMEK) birimince her gün maske üretimi aralıksız sürdürülüyor. Bugüne kadar tamamen steril bir şekilde üretimi gerçekleşen maskeler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

ISMEK’in merkez binası ile birlikte mahallelerde bulunan El Sanatları Merkezlerinde de üretimi süren maskeler, buradan alınarak günlük olarak belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğünde sterilizasyona tabi tutuluyor ve ardından belediye binası başta olmak üzere her bir noktada ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, maske üretiminin devam ettiği Halife Sultan Mahallesindeki ISMEK El Sanatları Kurs Merkezini ziyaret etti, burada devam eden maske üretimlerine ilişkin bilgiler aldı.

Sadece Halife Sultan Mahallesinde günlük 1500 adet maske üretiminin yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, maskenin öneminden bahsetti. Her zaman maske, mesafe ve temizlik vurgusu yapıldığını hatırlatan Başdeğirmen, “Maskenin önemi ortada. Maskeyi üç kez söylememiz gerekiyor. Maske, maske, maske, temizlik ve mesafe. Korona virüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günden buyana maske üretimini aralıksız sürdürüyoruz ve bunu şehrimizde dağıtıyoruz. Belediyemizde de 24 saat boyunca kurduğumuz stantta maskelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak veriyoruz, maskelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Gerek merkezde, gerekse mahallelerdeki kurs merkezlerinde hazırlanan maskelerin Isparta Belediyesinin Sağlık İşleri Müdürlüğüne gönderildiğini ve burada sterilizasyondan geçtiğini aktaran Başkan Başdeğirmen, “Sterilizasyon sonrasında paketleniyor ve vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Üretimle birlikte hijyene büyük önem veriyoruz. İtinayla hazırlıyoruz, vatandaşlarımız maskelerimizi güvenerek ve gönül rahatlığı içerisinde kullanabilirler” dedi.