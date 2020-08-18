YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta Belediyesi’nin maske üretimi devam ediyor

Isparta Belediyesi’nin maske üretimi devam ediyor

ISPARTA HABERLERİ  | 18.08.2020 10:40 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi (ISMEK) birimince her gün maske üretimi aralıksız sürdürülüyor.

Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi (ISMEK) birimince her gün maske üretimi aralıksız sürdürülüyor. Bugüne kadar tamamen steril bir şekilde üretimi gerçekleşen maskeler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.
ISMEK’in merkez binası ile birlikte mahallelerde bulunan El Sanatları Merkezlerinde de üretimi süren maskeler, buradan alınarak günlük olarak belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğünde sterilizasyona tabi tutuluyor ve ardından belediye binası başta olmak üzere her bir noktada ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, maske üretiminin devam ettiği Halife Sultan Mahallesindeki ISMEK El Sanatları Kurs Merkezini ziyaret etti, burada devam eden maske üretimlerine ilişkin bilgiler aldı.
Sadece Halife Sultan Mahallesinde günlük 1500 adet maske üretiminin yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, maskenin öneminden bahsetti. Her zaman maske, mesafe ve temizlik vurgusu yapıldığını hatırlatan Başdeğirmen, “Maskenin önemi ortada. Maskeyi üç kez söylememiz gerekiyor. Maske, maske, maske, temizlik ve mesafe. Korona virüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günden buyana maske üretimini aralıksız sürdürüyoruz ve bunu şehrimizde dağıtıyoruz. Belediyemizde de 24 saat boyunca kurduğumuz stantta maskelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak veriyoruz, maskelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.
Gerek merkezde, gerekse mahallelerdeki kurs merkezlerinde hazırlanan maskelerin Isparta Belediyesinin Sağlık İşleri Müdürlüğüne gönderildiğini ve burada sterilizasyondan geçtiğini aktaran Başkan Başdeğirmen, “Sterilizasyon sonrasında paketleniyor ve vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Üretimle birlikte hijyene büyük önem veriyoruz. İtinayla hazırlıyoruz, vatandaşlarımız maskelerimizi güvenerek ve gönül rahatlığı içerisinde kullanabilirler” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Vali Şıldak, Marmara Adası’nda

Vali Şıldak, Marmara Adası’nda

Bursa'da 4 aydır aranan kişinin cesedinin foseptik çukurunda bulunması

Bursa'da 4 aydır aranan kişinin cesedinin foseptik çukurunda bulunması

Kartepe’de “Ayla” izleyici rekoru kırdı

Kartepe’de “Ayla” izleyici rekoru kırdı

Isparta Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:40
Sabah
06:09
Öğle
13:07
İkindi
16:51
Akşam
19:54
Yatsı
21:18

Isparta Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Bizim Eczaneeczanesi
Merkez
Furkan Eczanesi
Merkez
Cansoy Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Can Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Isparta’da bir köy karantinaya alındı

Isparta’da bir köy karantinaya alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.