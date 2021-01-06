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Isparta-Burdur dostluk yolunun 6,5 km’lik kısmında asfalt çalışması tamamlandı

ISPARTA HABERLERİ  | 06.01.2021 21:08 | Son Güncelleme

Isparta-Burdur arasındaki mesafeyi 14 kilometreye düşürecek olan dostluk yolunda bugüne kadar 6,5 km’lik mesafede asfalt çalışması tamamlandı.Isparta ile Burdur arasındaki mesafeyi 14 km’ye düşürecek dostluk yolundaki çalışmalar devam ediyor.

Isparta-Burdur arasındaki mesafeyi 14 kilometreye düşürecek olan dostluk yolunda bugüne kadar 6,5 km’lik mesafede asfalt çalışması tamamlandı.
Isparta ile Burdur arasındaki mesafeyi 14 km’ye düşürecek dostluk yolundaki çalışmalar devam ediyor. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta-Burdur dostluk yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, Karayolları 135. Şube Şefi Adem Aydemir’den ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Uzun bir süredir kardeş iki şehrin hayali olan dostluk yolunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Duble yol olarak yapımı devam eden yolda alt ve üst geçitlerin yanı sıra birçok sanat yapısı da yer alıyor. 2021 yılı sonunda bitirilmesi hedeflen yolun tamamlanmasıyla birlikte Isparta-Burdur arasındaki seyahat süresi 15 dakikaya düşmüş olacak. Şu ana kadar yolun 6,5 Km’lik kısmında bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmaları tamamlandı.

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