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  4. Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar’da toplulaştırma devam ediyor

Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar’da toplulaştırma devam ediyor

ISPARTA HABERLERİ  | 13.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar’da toplulaştırma devam ediyor.

Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar’da toplulaştırma devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Burdur’da 371 bin 930 dekar alanda ve Isparta’da 220 bin 990 dekar alanda toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılında Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Aydın, Afyonkarahisar’da 2019 yılında 3 adet projede toplam 461 bin 370 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 90 bin 950 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini aktardı. Aydın, bu projede 2018 yılında 52 bin 640 dekar alanın toplulaştırması tamamlandığını ve kalan kısımların 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

"Burdur’da 371 bin 930 dekar alan"
Aydın, "Burdur ilimizde de çalışmaları devam eden 2 adet projede 27 adet yerleşimde A.T. ve T.İ.G.H. projeleri kapsamında 371 bin 930 dekar alanda toplulaştırma faaliyetleri devam etmekte. 2020 yılı içerisinde 2 proje tamamlanarak 371 bin 930 dekar tarım arazisinin toplulaştırma faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.

"Isparta’da 220 bin 990 dekar alan"
Isparta ilinde de toplulaştırma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Genel Müdür Aydın, "Isparta ilimizde çalışmaları devam eden 2 projede ise 20 yerleşimde A.T. ve T.İ.G.H. projeleri kapsamında 220.990 dekar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde 2 projede 7 yerleşim yerinde 71.970 dekar alanda tapu tescil işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.
Aydın, ayrıca çalışmalar kapsamında işlevini kaybeden kanalların kısmen kaldırılması sınırların düzeltilme, kaba tesviye, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da belirtti.

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