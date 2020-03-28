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Isparta, Burdur ve Kırıkkale'deki otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

ISPARTA HABERLERİ  | 28.03.2020 19:58 | Son Güncelleme

Isparta, Burdur ve Kırıkkale'deki otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

Isparta, Burdur ve Kırıkkale'deki otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

ISPARTA/BURDUR/KIRIKKALE (AA) - Isparta, Burdur ve Kırıkkale'deki otogarlarda, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi uygulanmaya başladı.

Isparta otogarında polis ve zabıta ekipleri, otobüs firmalarının yazıhanelerinde görevlilere bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, başka illerden gelerek transit geçiş yapacak otobüslere terminalden yolcu almasına izin vermedi.

Zorunlu seyahat etmesi gereken vatandaşlar, valilik ya da kaymakamlıklar koordinesinde oluşturulan izin kuruluna başvurarak, seyahat belgesi düzenlemesi halinde yolculuk yapabilecek.

Yolculardan Eyüp Talyan, AA muhabirine, İstanbul'a gitmek istediğini ancak tedbirler dolayısıyla gidemediğini söyledi.

Otobüslerin 17.00 itibarıyla hareket etmediğini belirten Talyan, "Bir şekilde Bursa'ya kadar gitmeyi planlıyorum. İnşallah gidebilirim." dedi.

- Burdur

Burdur'da da Valilik koordinesinde şehirlerarası otobüs terminalinde "Seyahat İzin Kurulu" oluşturuldu. 4 kişiden oluşan kurul, 3 vardiya ile 24 saat görev yapacak.

Kurul üyelerinin Valilik, emniyet, belediye ve ticaret sanayi odası üyelerinden oluştuğu belirtildi.

Öte yandan terminal içinde emniyet ve sağlık görevlileri de önlem aldı. Terminale giriş yapan tüm yolcuların ateşi ölçüldü, ayrıca terminal yakınında bir ambulans da hazır bekletildi.

Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yarın saat 10.00'dan sonra mücbir sebeplerle otobüs seferi olacağı öğrenildi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturulan "Kırıkkale Valiliği Seyahat İzin Kurulu", otogarda hizmet vermeye başladı.

Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kurulun görev yapacağı irtibat bürosu 24 saat hizmet verecek.

İrtibat bürosunda görevli Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, 2 günde bir görevi için Ankara'ya gidip gelmek isteyen sağlık görevlisinden, kurumundan yazı getirmesini talep etti.

Danacı, bir kadına da hangi şartlarda yolculuk yapabileceğiyle ilgili bilgi verdi.

Seyahat İzin Kurulunca şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecek. Aynı zamanda otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları ve gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri, gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecek.

Öte yandan Kırıkkale'ye gelen yolcular da sağlık ekipleri tarafından otogarda kontrolden geçiriliyor.

Isparta otogarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

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Burdur Isparta Otogar seyahat izin kurulu tedbir

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