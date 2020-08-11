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Isparta Eğirdir’de korona virüs denetimi

ISPARTA HABERLERİ  | 11.08.2020 16:02 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Kaymakam Adem Çelik’in katıldığı korona virüse yönelik denetimde, vatandaşın yoğun olarak bulunduğu iş yerleri ve yaşam alanları kontrol edildi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Kaymakam Adem Çelik’in katıldığı korona virüse yönelik denetimde, vatandaşın yoğun olarak bulunduğu iş yerleri ve yaşam alanları kontrol edildi. Denetimde sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında uyarılar yapılırken, aynı zamanda ücretsiz maske dağıtıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla başlatılan covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Eğirdir’de yapılan denetime Kaymakam Adem Çelik, eşi Uzm. Dr. Ayşe Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök ve İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif katıldı. Heyet, toplu taşıma araçları, taksi durağı, market, kafeterya, kıraathane, çay bahçesi, berber ve lokanta gibi özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu iş yeri ve yaşam alanlarını denetledi. Esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarını hatırlatan heyet, aynı zamanda ücretsiz maske dağıttı.

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