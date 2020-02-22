Isparta Emniyeti 2019 yılını değerlendirdi

Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay düzenlediği basın toplantısıyla 2018-2019 yılındaki istatistik verileri değerlendirdi. Emniyet Müdür Yardımcıları Kamuran Koç, Enis Bilir ve şube müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda asayiş, trafik, terör, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele konularında düzenlenen operasyonlar, yapılan işlem sayıları, yakalanan şüpheli verileri kamuoyuna sunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Isparta Emniyet Müdürü Akay, “ Asayiş ve huzurun en üst seviyeye ulaşması için herkesten gelecek bilgi bizler için çok önemli. Asayişi temin etmek için çaba gösteriyoruz. Geldiğimde Isparta sakin, sıkıntısız şehir olarak gördüm. Bazı sıkıntılar oldu ama alınan tedbirlerle 2-3 aydır sıkıntı yaşamıyoruz. Valimiz ve bakanımızın destek ve talimatıyla asayişi en iyi şekilde temin etmeyle ilgili ihtiyaçlarımız giderilecek. Zaten iyiyiz ama daha iyi duruma geleceğiz” dedi.

“Güven Masaları oluşturuldu”

Toplantıda önceyici kolluk faaliyetleri, kentteki sorumluluk alanları konusunda bilgi veren Akay, Güven Masalarının oluşturulduğunu bildirdi. Akay, Güven Masası’nın yanı sıra Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği olarak personel sayısının artırıldığına dikkat çekti.