Isparta Emniyetinden, ‘Karayolu Trafik Haftası’ önlemleri

‘Karayolu Trafik Haftası’ etkinliklerini korona virüse karşı alınan önlemlerle örtüşecek şekilde yürüteceklerini açıklayan Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç fark edilmesine ya da fark edilmemesine neden olan cep telefonu ve hızlı araç kullanımı konularında denetimlerin arttırılacağını duyurdu.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen yazılı açıklamada, her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü kutlanan, ‘Karayolu Trafiği Güvenliği Günü’ ve ‘Karayolu Trafik Haftası’ etkinliklerinin salgına karşı alınan tedbirlerle örtüşecek şekilde yürütüleceği belirtildi.

Bu kapsamda, trafik haftası süresince "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mottosu etkin kullanılacak. İl merkezi genelinde trafik kuralları hakkında afiş, pankart ve billboard görsellerinin şehrin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu kesimlerinde bulunan yol güzergahlarında ve ışıklı reklam panolarında hafta boyunca sergilenecek. Yaya/okul geçitlerindeki yatay ve dikey işaretlemelerin kontrol edilerek standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlatılması için yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarla koordinasyon sağlanacak. "Önce Yaya" görseli yaya hareketliliğinin yoğun olduğu geçitlerden başlayarak tüm ışıksız geçitlere uygulanacak/deforme olan görseller yenilenecek.

Dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç fark edilmesine/fark edilmemesine neden olan cep telefonu ve hızlı araç kullanımı konularında denetimler artırılacak. Sürücü ve yayalarla yapılan görüşmelerde sosyal mesafe/maske kullanımına dikkat edilecek. Yayaların kaldırım yerine taşıt yolunda yürümelerine neden olan kaldırım üstü araç parklanmalarına izin verilmeyerek denetimler artırılacak.

