YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta Emrespor’dan Milletvekili Özel’e teşekkür plaketi

Isparta Emrespor’dan Milletvekili Özel’e teşekkür plaketi

02.02.2021 12:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Isparta Emrespor’dan Milletvekili Özel’e teşekkür plaketi

Isparta’yı Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde Gelendostspor’la birlikte temsil edecek olan Emrespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Isparta’yı Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde Gelendostspor’la birlikte temsil edecek olan Emrespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Emrespor yönetimi, takıma katkılarından dolayı AK Parti Milletvekili Recep Özel’e teşekkür plaketi takdim etti. Ziyarette Emrespor Başkanı Ozan Gezer, Yöneticiler Gültekin Özdemir, Ender Kızıltan ve Fehmi Gezer de hazır bulundu.
Isparta’yı Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyen Emrespor Kulüp Başkanı Ozan Gezer, takıma desteklerinden dolayı AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel’e teşekkür etti. Yeni sezonda tüm kentin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Başkan Gezer, “Emrespor olarak iç transferlerimizi tamamladık. Dış transferlerimizi tamamlamak istiyoruz. Tesis, gıda ve transferler çalışmalarımız da sürüyor. Emrespor olarak her zaman örnek bir kulüp olduk. Altyapımız, akademi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Emrespor Binicilik dalını da faaliyetlerine ekledi. Yöneticimiz Gültekin Bey’in de katkılarıyla binicilik dalında yine ilkleri yapacağız” dedi.
Isparta AK Parti Milletvekili Recep Özel de Emrespor’a yeni sezonda başarılar dileyerek, “Emre mahallesi benim çocukluğumun geçtiği mahallerden birisi. Emrespor’u destekliyor ve başarılar diliyoruz. Futbolun yanı sıra diğer dallarda da faaliyetlerini hızlandırması bizleri mutlu ediyor. Bu sezon Isparta’mızı Bölgesel Amatör Lig’de Emrespor ve Gelendostspor temsil edecek. Bölgesel Amatör Lig’de gönül istiyor ki daha çok temsilcimiz olsun. Ispartaspor, Süper Lige kadar çıksın. Isparta’mız futbolun yanı sıra diğer dallarda da başarılı olmalı. Spora ve sporcuya sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Isparta Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:31
Sabah
07:54
Öğle
13:16
İkindi
16:04
Akşam
18:29
Yatsı
19:47

Isparta Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Elif Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Mavigöl Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Levent Eczanesi
Sarkikaraagac
Kocabey Eczanesi
Yalvac
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Isparta’da 15 operasyonda 24 kişi yakalandı

Isparta’da 15 operasyonda 24 kişi yakalandı

Şiddetli yağış asfalt yolda çökmeye neden oldu

Şiddetli yağış asfalt yolda çökmeye neden oldu

ITSO’dan öğrencilere tablet desteği

ITSO’dan öğrencilere tablet desteği

Müftülük otoparkının zemin betonu döküldü

Müftülük otoparkının zemin betonu döküldü

Emekli eczacı kaldığı apartta ölü olarak bulundu

Emekli eczacı kaldığı apartta ölü olarak bulundu

Isparta’da tespit edilen 997 riskli yapıdan 876’sının yıkımı gerçekleştirildi

Isparta’da tespit edilen 997 riskli yapıdan 876’sının yıkımı gerçekleştirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.