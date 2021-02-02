Isparta Emrespor’dan Milletvekili Özel’e teşekkür plaketi

Isparta’yı Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde Gelendostspor’la birlikte temsil edecek olan Emrespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Emrespor yönetimi, takıma katkılarından dolayı AK Parti Milletvekili Recep Özel’e teşekkür plaketi takdim etti. Ziyarette Emrespor Başkanı Ozan Gezer, Yöneticiler Gültekin Özdemir, Ender Kızıltan ve Fehmi Gezer de hazır bulundu.

Isparta’yı Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyen Emrespor Kulüp Başkanı Ozan Gezer, takıma desteklerinden dolayı AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel’e teşekkür etti. Yeni sezonda tüm kentin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Başkan Gezer, “Emrespor olarak iç transferlerimizi tamamladık. Dış transferlerimizi tamamlamak istiyoruz. Tesis, gıda ve transferler çalışmalarımız da sürüyor. Emrespor olarak her zaman örnek bir kulüp olduk. Altyapımız, akademi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Emrespor Binicilik dalını da faaliyetlerine ekledi. Yöneticimiz Gültekin Bey’in de katkılarıyla binicilik dalında yine ilkleri yapacağız” dedi.

Isparta AK Parti Milletvekili Recep Özel de Emrespor’a yeni sezonda başarılar dileyerek, “Emre mahallesi benim çocukluğumun geçtiği mahallerden birisi. Emrespor’u destekliyor ve başarılar diliyoruz. Futbolun yanı sıra diğer dallarda da faaliyetlerini hızlandırması bizleri mutlu ediyor. Bu sezon Isparta’mızı Bölgesel Amatör Lig’de Emrespor ve Gelendostspor temsil edecek. Bölgesel Amatör Lig’de gönül istiyor ki daha çok temsilcimiz olsun. Ispartaspor, Süper Lige kadar çıksın. Isparta’mız futbolun yanı sıra diğer dallarda da başarılı olmalı. Spora ve sporcuya sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

