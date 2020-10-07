Isparta için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü, 9 Ekim Cuma günü Isparta ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Isparta Valiliği aracılığıyla yapılan açıklamada, Batı Akdeniz bölgesinin 8 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ile buna bağlı cephe sistemiyle birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkili olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, “Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların 9 Ekim Cuma günü Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte bölgemizde sıcaklıkların 6-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı(lodos) yönlerden Cuma günü Batı Akdeniz’de kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

