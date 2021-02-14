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Isparta için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı yapıldı

14.02.2021 22:02 | Son Güncelleme:
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Isparta için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı yapıldı

Isparta'da yarın kuvvetli kar yağışı ve buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde yarın yağmurla başlayacak yağışın, öğle saatlerinden sonra ani sıcaklık düşüşüyle birlikte kara dönüşeceği ve gece saatlerine kadar kuvvetli (5-15 santimetre) olacağı öngörülüyor. Kar yağışının salı günü de aralıklı ve hafif olarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı ile birlikte etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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