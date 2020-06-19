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Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, LGS’ye girecek öğrencileri telefonla aradı

ISPARTA HABERLERİ  | 19.06.2020 22:17 | Son Güncelleme

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde sınava girecek öğrencileri telefonla arayarak, başarılar diledi.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, LGS’ye girecek öğrencileri telefonla aradı

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde sınava girecek öğrencileri telefonla arayarak, başarılar diledi. Yılmaz, velilere de bazı tavsiyelerde bulundu.
Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, 20 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Liselere Giriş Sınavı(LGS) öncesinde 8. sınıf öğrencilerini telefonla aradı ve onlara başarı dileklerini iletti. Veliler de konuşan Yılmaz, ailelerin pandemi yönünden herhangi bir sıkıntı yaşamaması gerektiğini, bu konuda tüm sınav merkezlerinde gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Yılmaz, “Okullarımızda dezenfekte ile öğrenci ve velilerimizin maske işlemleri tamam olacak. Öğrencilerimiz sınava sağ salim girip sağ salim çıkacaklar inşallah. Bu konuda endişe etmeyin. Sınav süresince bize emanet olacaklar. Sınavdan çıktıktan sonra belki arzu edilen sonuçlar olmayabilir ancak siz bu konuda öğrencilerinizi rahatlatın. Çünkü bunu telafi etmek adına önünde uzun yıllar olacak. Sonuç ne olursa olsun öğrencilerimiz bizim için önemlidir” diye konuştu.
Öğrenci ve veliler de duyarlılığından dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz’a teşekkür ettiler.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, LGS’ye girecek öğrencileri telefonla aradı

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