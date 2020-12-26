Isparta Organize Sanayi Bölgesi MYO’nun açılması YÖK tarafından onaylandı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi(ISUBÜ) bünyesinde Isparta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu açılması talebi YÖK tarafından onaylandı. Açılması planlanan meslek yüksekokulu Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinde ilk olma özelliği taşıyor.

Kurulmasının üzerinden henüz 2 yıl geçmesine rağmen 1 lisansüstü eğitim enstitüsü, 7 fakülte, 1 yüksekokul ve 17 meslek yüksekokulunu bünyesinde barındıran ISUBÜ, iki fakültenin kuruluşundan sonra yeni bir meslek yüksekokuluna daha kavuşuyor.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’nün Yükseköğretim Kurulu’na(YÖK) sunulan “Isparta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu” açılması yönündeki teklifi, 10.12.2020 tarihli Yükseköğrenim Genel Kurul toplantısında incelenerek uygun görüldü.

Rektör Diler’den teşekkür mesajı

Yeni meslek yüksekokuluna onay çıkmasının ardından ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, teşekkür mesajı yayımladı. Prof. Diler, “Isparta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulumuzun, Üniversitemiz ve bölgemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Bu sürece katkı sağlayan, Isparta OSB yönetimine, üniversitemiz senatosu üyelerine, ısparta milletvekillerimize, yükseköğrenim genel kurulunun değerli üyelerine, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a, İş İnsanlarımıza, konuyla yakından ilgilenen emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Isparta OSB MYO eğitim öğretime 2020-2021 bahar yarıyılında aktarılan ve öğrencisi olan programların yanı sıra, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında da yeni programlar açarak öğrenci tercihine hazır hale getirmek için, çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

