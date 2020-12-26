YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta Organize Sanayi Bölgesi MYO’nun açılması YÖK tarafından onaylandı

Isparta Organize Sanayi Bölgesi MYO’nun açılması YÖK tarafından onaylandı

ISPARTA HABERLERİ  | 26.12.2020 11:54 | Son Güncelleme

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi(ISUBÜ) bünyesinde Isparta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu açılması talebi YÖK tarafından onaylandı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi(ISUBÜ) bünyesinde Isparta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu açılması talebi YÖK tarafından onaylandı. Açılması planlanan meslek yüksekokulu Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinde ilk olma özelliği taşıyor.
Kurulmasının üzerinden henüz 2 yıl geçmesine rağmen 1 lisansüstü eğitim enstitüsü, 7 fakülte, 1 yüksekokul ve 17 meslek yüksekokulunu bünyesinde barındıran ISUBÜ, iki fakültenin kuruluşundan sonra yeni bir meslek yüksekokuluna daha kavuşuyor.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’nün Yükseköğretim Kurulu’na(YÖK) sunulan “Isparta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu” açılması yönündeki teklifi, 10.12.2020 tarihli Yükseköğrenim Genel Kurul toplantısında incelenerek uygun görüldü.

Rektör Diler’den teşekkür mesajı
Yeni meslek yüksekokuluna onay çıkmasının ardından ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, teşekkür mesajı yayımladı. Prof. Diler, “Isparta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulumuzun, Üniversitemiz ve bölgemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Bu sürece katkı sağlayan, Isparta OSB yönetimine, üniversitemiz senatosu üyelerine, ısparta milletvekillerimize, yükseköğrenim genel kurulunun değerli üyelerine, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a, İş İnsanlarımıza, konuyla yakından ilgilenen emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Isparta OSB MYO eğitim öğretime 2020-2021 bahar yarıyılında aktarılan ve öğrencisi olan programların yanı sıra, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında da yeni programlar açarak öğrenci tercihine hazır hale getirmek için, çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Isparta Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:05
Öğle
13:03
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:14

Isparta Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Karaağaç Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Avcular Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.