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Isparta otogar üst geçidi bakıma alındı

ISPARTA HABERLERİ  | 30.04.2020 17:50 | Son Güncelleme

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Otogar Kavşağında bulunan yaya üst geçidinin bakımı yapılıyor.Daha önce üstü açık olan yaya geçidinin üstü kapatılıyor, yıllardır kullanılamayan asansörlerinde bakımları yapıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Otogar Kavşağında bulunan yaya üst geçidinin bakımı yapılıyor.
Daha önce üstü açık olan yaya geçidinin üstü kapatılıyor, yıllardır kullanılamayan asansörlerinde bakımları yapıldı. Üst geçidin deforme olan dış cephelerine de yapılacak yeni giydirmeyle üst geçit yeni yüzüne kavuşacak.
Isparta Belediyesi şehirdeki trafik akışını hızlandırmak amacıyla bir dizi çalışmalar gerçekleştirirken, yaya öncelikli trafik için de ciddi adımlar atıyor. Şehir merkezindeki ışıklı kavşaklardaki adaların kaldırılmasıyla önemli ölçüde araç trafiği hızlanırken, yayalara da yönelik adımlar atılıyor.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla şehirde bulunan yaya üst geçitleri de elden geçiriliyor, bakımları yapılıyor. Bu kapsamda son olarak Otogar Kavşağı IYAŞ Selçuklu İlkokulu önünde bulunan yaya üst geçidinin bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.

Üstü kapatılacak
Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında öncelikle yaya üst geçidinin deforme olan dış cepheleri söküldü. Yaya üst geçidi yapılacak olan dış cephe giydirmesiyle yeni yüzüne kavuşacak. Yaya üst geçidinde yapılacak olan en önemli değişikliklerden birisi ise daha önce üstü açık olan üst geçidin, üstünün şeffaf bir şekilde kapatılması olacak. Böylece vatandaşlar üstü kapatılmış olan üst geçit sayesinde yazın sıcağından, kışın da yağışından korunmuş olacak.
Otogar Kavşağında yer alan üst geçitte yıllardır kullanılamayan asansörlerinde bakımları yapılıyor. Bu kapsamda çalışmayan asansörler de devreye girmiş olacak. Çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi ve Ispartalıların kullanımına sunulması hedefleniyor.

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