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Isparta Şehir Hastanesi, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye katkı veriyor

ISPARTA HABERLERİ  | 13.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Açıldığı günden bugüne donanımı ve güler yüzlü personeliyle bölgenin sağlık üssü haline gelen Isparta Şehir Hastanesi, binlerce hastaya şifa kaynağı oldu - Teknolojik imkanlarıyla yeni tip koronavirüsle mücadelede etkin rol oynaması hedeflenen hastanenin bir bloğunun beş katında 190 tek kişilik oda ile 15 negatif basınçlı izole ve 38 yoğun bakım odası hazır bekletiliyor

YALÇIN ÇELEN - Isparta'da 2017 yılında hizmete giren Isparta Şehir Hastanesi, fiziksel ve teknolojik imkanları, yoğun bakım ünite sayısı ve yeterli personeliyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bölge insanına hizmet veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehir hastaneleri projesi kapsamında inşa edilen Isparta Şehir Hastanesi, açıldığı tarihten bugüne binlerce hastaya şifa kaynağı oldu.

Kentte 2017'de 755 yatak, 131 yoğun bakım yatağı ve 34 temas solunum izolasyon odasıyla açılışı gerçekleştirilen hastanede, 284 hekim ve 1250 yardımcı sağlık personeli görev yapıyor.

Fiziksel bakımdan da göz dolduran hastane, 221 bin 571 metrekare kapalı alanda 474 tek ve çift kişilik oda ve 20 ameliyathaneyle hizmet veriyor.

- Suda doğum hizmetinde pilot hastane

Sağlık Bakanlığınca suda doğum hizmetinde pilot hastane seçilen Isparta Şehir Hastanesi, Antalya, Afyonkarahisar, Burdur ve Muğla'dan gelen bölge insanına 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti sunuyor.

Türkiye'deki şehir hastaneleri içinde tam triyaj uygulanan servis olma unvanını elinde bulunduran hastanede, modern bekleme alanlarına sahip acil servis ünitesi, deprem izolatörü, 2 bin 22 araçlı otoparkı ve helikopter pisti bulunuyor.

Baypas ameliyatlarının 2018 Mayıs ayından itibaren yapılmaya başlandığı hastanede, toplamda 193 hastaya baypas, 8 bin 289 hastaya da anjiyo yapıldı.

Bölgedeki onkoloji hastalarının ihtiyacını da karışlamaya başlayan Isparta Şehir Hastanesinde, bu yılın başından beri 150 hastaya kemoterapi uygulandı.

- Kovid-19'la mücadeleye hazır

Teknolojik imkanları ve yoğum bakım yatak sayısıyla Kovid-19 ile mücadelede etkin rol oynaması hedeflenen şehir hastanesinin bir bloğunun beş katında 190 tek kişilik oda ile 15 negatif basınçlı izole ve 38 yoğun bakım odası hazır bekletiliyor.

Hastanede 167 poliklinikte sağlık hizmetleri, doğumlar, sezaryenler ve acil ameliyatlar yapılmaya devam ediliyor.

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