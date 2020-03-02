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Isparta STK’lardan İdlib için ortak açıklama: " Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız."

ISPARTA HABERLERİ  | 02.03.2020 12:38 | Son Güncelleme

Isparta’da Oda Başkanları, Sivil Toplum Kuruluş Başkanları Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelerek ortakbir açıklama yaptılar.

Isparta STK’lardan İdlib için ortak açıklama: " Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız."

Isparta’da Oda Başkanları, Sivil Toplum Kuruluş Başkanları Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelerek ortakbir açıklama yaptılar. Ortak basın açıklamasını Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar okurken, İdlip’teki saldırı kınandı.
Ortak basın açıklamasında hain saldırı tepki gösterildi. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendiklerini dikkat çekildi. Isparta Ticaret veSanayi Odası’ndan yapılan ortak açıklamada “Şu an 81 İl’de Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk
Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz.
Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun." ifadelerine yer verildi.
Askerlerin İdlib’de, hem ülke sınırları ve hem de mazlumları koruduğunun hatırlatıldığı açıklama şöyle devam etti: " Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız.
Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.”

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