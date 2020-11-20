Isparta tarımının çilek yetiştiriciliği hedefi

Isparta’da 18 yıl önce sadece 31 dekar alanda yapılan çilek üretimi bu yıl itibariyle bin 200 dekara ulaştı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2021 yılında uygulamak istediği çilek üretimini geliştirme projesi kapsamında üreticilerin 5 yılda toplam 26 milyon kâr elde etmesi hedefleniyor.

Isparta, yayla şartlarında örtü altı çilek yetiştiriciliğinde önemli adımlar atıyor. Son yıllarda özellikle gelir getirmesi açısından üretimi oldukça artan çilek yetiştiriciliğinin bölgede daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor. İl Genel Meclisi’nde İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı bütçe görüşmelerinde sunum yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, gelecek yıl uygulamak istedikleri çilek üretimi geliştirme projesini anlattı.

“Üretim alanı bin 200 dekara ulaştı”

Eyüp Adıgüzel, müdürlük olarak yaptıkları araştırmalar sonucunda il genelinde çok iyi sofralık çeşidi olan ve yayla şartlarında iyi verim alınan albion çilek çeşidinin bölgeye uygun olduğunu belirlediklerini belirterek, bu çeşidin yaygınlaştırılması için çalıştıklarını söyledi. Albion çilek çeşidinin pazarda ortalama kilogram fiyatının 10 TL’ye kadar satılabildiğine değinen Adıgüzel, “2002 yılında 31 dekar olan çilek üretim alanımız 2020 yılı itibariyle şu anda bin 200 dekara kadar ulaştı” dedi.