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Isparta Ticaret Borsası

26.07.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada kekik ortalama 20 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, kekik ortalama 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüKekikKg20,00MTSÇörek otuKg32,66MTSDomates Kg5,00MTSElmaKg10,00MTS
KayısıKg14,00MTSŞeftaliKg15,00MTSArpa (Yemlik)Kg3,25TTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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Anahtar Kelimeler:
işlem satış

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