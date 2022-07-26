Isparta Ticaret Borsası'nda, kekik ortalama 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüKekikKg20,00MTSÇörek otuKg32,66MTSDomates Kg5,00MTSElmaKg10,00MTS

KayısıKg14,00MTSŞeftaliKg15,00MTSArpa (Yemlik)Kg3,25TTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış



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