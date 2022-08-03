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Isparta Ticaret Borsası

03.08.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada arpanın kilogramı ortalama 6,00 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsasında arpanın kilogramı ortalama 6,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüArpa (Yemlik)Kg6,00MTSMercimek (Kırmızı)Kg13,60TTSElmaKg11,00TTSBuğdayKg7,58TTS
ElmaKg7,00MTSBuğdayKg7,50TTSBuğdayKg7,50MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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işlem satış ürün

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