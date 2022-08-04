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Isparta Ticaret Borsası

04.08.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada sanayi tipi elmanın kilogramı 4,30 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsasında sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 4,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüElma (Sanayi tipi)Kg4,30TTSArpaKg6,09TTSEt (Dana karkas)Kg104,90TTSEt ( Düve Karkas)Kg100,00TTS
YünKg2,95MTSArpaKg5,52TTSYulafKg5,30MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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