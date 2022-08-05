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Isparta Ticaret Borsası

05.08.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada kuru soğanın kilogramı 4,68 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, kuru soğanın kilogramı ortalama 4,68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüKuru soğanKg4,68TTSPatatesKg7,00TTSKabakKg6,15TTSSarımsakKg34,25TTS
DanaKg98,00MTSDomatesKg7,95TTSPatlıcanKg8,20TTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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